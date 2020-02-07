В школах Одеси продовжили карантин

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Карантин продовжено в одеських школах ще на один тиждень

В Одесі продовжили карантин, всі школи будуть закриті у зв'язку з розповсюдженням грипу та ГРВІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Павла Вугельмана у Facebook.

Повідомляється, що за рекомендаціями медиків, на черговому засіданні комісії ТЕБ, прийняли рішення продовжити карантин в одеських школах ще на один тиждень.

В дошкільних установах на даний момент закрито:

Київський район - 18

Суворовський - 6

Малиновський і Приморський - по 5.

Повністю закритий дитячий садок №106

Нагадаємо, в Одесі з 28 січня загальноосвітні школи закриваються на двотижневий карантин. З минулого тижня рівень захворюваності на грип зріс майже на 30%, що на 7,6% перевищує епідемічний поріг.

Як повідомляло РБК-Україна, у Чернігові з понеділка, 10 лютого, закриваються всі школи на карантин у зв'язку з розповсюдженням грипу та ГРВІ. Станом на 7 лютого, загальна кількість відсутніх по хворобі в школах - 4290 дітей (19,9%, без урахування навчальних закладів, де вже оголошено додаткові канікули), по дитсадкам - 737 (6 6%).

Раніше РБК-Україна писало, що в Івано-Франківську у всіх школах з 7 лютого призупиняється навчальний процес через зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ. Карантин триватиме до 16 лютого.