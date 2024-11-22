Ограждения и экстренный вызов полиции. В Украине вводят новые стандарты безопасности для школ

Верховная Рада Украины приняла важный законопроект №11543, направленный на повышение уровня безопасности в образовательных учреждениях. Документ предусматривает комплекс мер для защиты учеников, учителей и работников школ.

Создание безопасной образовательной среды Руководство школ обязано обеспечить соблюдение стандартов охраны труда, пожарной безопасности и других норм. Введение новых правил создаст условия для безопасного пребывания детей и работников на территории учебных заведений. Профилактика правонарушений среди учеников Администрации образовательных учреждений должны реализовать меры по предотвращению правонарушений, включая введение строгих правил нахождения посторонних лиц на территории школ. Усиление охраны и контроля На территориях школ появятся ограждения и системы экстренного вызова полиции, что позволит быстро реагировать на угрозы.

Ужесточаются требования к сотрудникам, обеспечивающим охрану учебных заведений, для предотвращения инцидентов и защиты учащихся. Обеспечение школ укрытиями Ключевой элемент безопасности - оснащение школ укрытиями. На эти цели правительство выделило 7,5 миллиарда гривен, что позволит защитить учащихся в чрезвычайных ситуациях. Реализация этих мер - результат совместной работы Министерства образования и науки (МОН), Министерства внутренних дел (МВД) и Национальной полиции Украины. Принятие данного законопроекта станет важным шагом для повышения уровня безопасности в школах по всей Украине.