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Ограждения и экстренный вызов полиции. В Украине вводят новые стандарты безопасности для школ

Укрина, Пятница 22 ноября 2024 11:51
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Ограждения и экстренный вызов полиции. В Украине вводят новые стандарты безопасности для школ Фото: Верховная Рада усилила безопасность в школах (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Верховная Рада Украины приняла важный законопроект №11543, направленный на повышение уровня безопасности в образовательных учреждениях. Документ предусматривает комплекс мер для защиты учеников, учителей и работников школ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Создание безопасной образовательной среды

Руководство школ обязано обеспечить соблюдение стандартов охраны труда, пожарной безопасности и других норм. Введение новых правил создаст условия для безопасного пребывания детей и работников на территории учебных заведений.

Профилактика правонарушений среди учеников

Администрации образовательных учреждений должны реализовать меры по предотвращению правонарушений, включая введение строгих правил нахождения посторонних лиц на территории школ.

Усиление охраны и контроля

  • На территориях школ появятся ограждения и системы экстренного вызова полиции, что позволит быстро реагировать на угрозы.
  • Ужесточаются требования к сотрудникам, обеспечивающим охрану учебных заведений, для предотвращения инцидентов и защиты учащихся.

Обеспечение школ укрытиями

Ключевой элемент безопасности - оснащение школ укрытиями. На эти цели правительство выделило 7,5 миллиарда гривен, что позволит защитить учащихся в чрезвычайных ситуациях.

Реализация этих мер - результат совместной работы Министерства образования и науки (МОН), Министерства внутренних дел (МВД) и Национальной полиции Украины.

Принятие данного законопроекта станет важным шагом для повышения уровня безопасности в школах по всей Украине.

Напомним,что президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить в следующем году бесплатное питание для всех украинских школьников.

Кроме того, некоторые украинские школы в этом году решили перенести осенние каникулы на зимний период, продлив зимние каникулы. Школы могут самостоятельно планировать учебный процесс, и некоторые из них приняли такое решение.

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