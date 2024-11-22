Ограждения и экстренный вызов полиции. В Украине вводят новые стандарты безопасности для школ
Верховная Рада Украины приняла важный законопроект №11543, направленный на повышение уровня безопасности в образовательных учреждениях. Документ предусматривает комплекс мер для защиты учеников, учителей и работников школ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Создание безопасной образовательной среды
Руководство школ обязано обеспечить соблюдение стандартов охраны труда, пожарной безопасности и других норм. Введение новых правил создаст условия для безопасного пребывания детей и работников на территории учебных заведений.
Профилактика правонарушений среди учеников
Администрации образовательных учреждений должны реализовать меры по предотвращению правонарушений, включая введение строгих правил нахождения посторонних лиц на территории школ.
Усиление охраны и контроля
- На территориях школ появятся ограждения и системы экстренного вызова полиции, что позволит быстро реагировать на угрозы.
- Ужесточаются требования к сотрудникам, обеспечивающим охрану учебных заведений, для предотвращения инцидентов и защиты учащихся.
Обеспечение школ укрытиями
Ключевой элемент безопасности - оснащение школ укрытиями. На эти цели правительство выделило 7,5 миллиарда гривен, что позволит защитить учащихся в чрезвычайных ситуациях.
Реализация этих мер - результат совместной работы Министерства образования и науки (МОН), Министерства внутренних дел (МВД) и Национальной полиции Украины.
Принятие данного законопроекта станет важным шагом для повышения уровня безопасности в школах по всей Украине.
Напомним,что президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить в следующем году бесплатное питание для всех украинских школьников.
Кроме того, некоторые украинские школы в этом году решили перенести осенние каникулы на зимний период, продлив зимние каникулы. Школы могут самостоятельно планировать учебный процесс, и некоторые из них приняли такое решение.