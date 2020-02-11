У школах Рівного продовжили карантин

Карантин у школах міста Рівного продовжили до 17 лютого включно. Про це йдеться у повідомленні прес-служби міської ради.

Так, відповідне рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"У Рівному продовжили карантинні та обмежувальні заходи у зв’язку зі станом захворюваності на грип та ГРВІ - до понеділка, 17 лютого включно", - йдеться у повідомленні.

Фото: засідання комісії (rivnerada.gov.ua)

Зазначимо, за інформацією Центру громадського здоров'я, в Україні захворюваність гриппом та ГРВІ перевищила епідемічний поріг на 55,6% і має середню інтенсивність.

З 5 по 11 лютого на ГРВІ захворіло 260 тис. 871 осіб, з них 68% - діти до 17 років. З початку епідсезону госпіталізовано 95 тис. 364 осіб, 76,8% з них - діти. Медики підтвердили 26 летальних випадків внаслідок ускладнень, викликаних грипом.

Раніше повідомлялося, що у Києві за останній тиждень захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 10,5%, освітній процес призупинено у 285 навчальних закладах.

Також повідомлялося, що у Чернігові з понеділка, 10 лютого, закриваються всі школи на карантин у зв'язку з розповсюдженням грипу та ГРВІ.