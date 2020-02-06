Всі школи Івано-Франківська закрили на карантин

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Карантин триватиме до 16 лютого

В Івано-Франківську у всіх школах з 7 лютого призупиняється навчальний процес з-за зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ивано-Франківська міськрада.

Як повідомляється, карантин буде діяти до п'ятниці, 16 лютого.

Рішення обумовлене тим, що рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Івано-Франківську перевищив поріг на 20%.

При цьому наголошується, що карантин буде у школах і позашкільних закладах, а садочки, училища та Внз продовжать свою роботу.

Нагадаємо, сьогодні у місті Рубіжному Луганської області введено карантин у закладах загальної середньої освіти за перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ.

Крім того, у Чернівцях у зв'язку з грипом закрили всі школи на карантин. На навчання в школу 3 лютого не прийшли понад 6 тисяч осіб, з яких 4,5 тисячі через захворювання на ГРВІ.

Додамо, що у Хмельницькому з 3 лютого закрили на карантин всі школи. Таке рішення прийняли через підвищення рівня захворюваності серед учнів грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями (ГРВІ), а також "у зв'язку з необхідністю їх профілактики епідемічного розповсюдження".