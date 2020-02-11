В школах Ровно продлили карантин

Карантин в школах города Ровно продлили до 17 февраля включительно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городского совета.

Так, соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"В Ровно продолжили карантинные и ограничительные мероприятия в связи с состоянием заболеваемости гриппом и ОРВИ - до понедельника, 17 февраля включительно", - говорится в сообщении.

Фото: заседание комиссии (rivnerada.gov.ru)

Отметим, по информации Центра общественного здоровья, в Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность.

С 5 по 11 февраля ОРВИ заболело 260 тыс. 871 человек, из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализировано 95 тыс. 364 человек, 76,8% из них - дети. Медики подтвердили 26 летальных случаев в результате осложнений, вызванных гриппом.

Ранее сообщалось, что в Киеве за последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 10,5%, образовательный процесс приостановлен в 285 учебных заведениях.

Также сообщалось, что в Чернигове с понедельника, 10 февраля, закрываются все школы на карантин в связи с распространением гриппа и ОРВИ.