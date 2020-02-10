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В Києві на карантин закрили 285 шкіл

Новини » Суспільство     10.02.2020 - 15:10
В Києві на карантин закрили 285 шкіл
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За останній тиждень захворюваність на грип та ГРВІ у столиці зросла на 10,5%

У Києві за останній тиждень захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 10,5%, освітній процес призупинено у 285 навчальних закладах. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє прес-служба відомства.

За словами Поворозника, освітній процес призупинено у 251 школі повністю та у 34 школах частково.

"У той же час, у 10 навчальних закладах відновлено освітній процес", - зазначив він та нагадав, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів через захворювання на грип та ГРВІ.

Поворозник повідомив, що у столиці за 6-й тиждень 2020 року зареєстровано 15 210 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує вжиття додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 32,9%.

"Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 10,5% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло - 9 802 (зростання на 7,4%), дорослих - 5408 особи (зростання на 16,6%)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у структурі захворюваності діти становлять 64,4%, а на попередньому тижні - 66,3%. Серед школярів захворюваність зросла на 15,7% - зареєстровано 4849 випадків.

"До медичних закладів за 5-й тиждень госпіталізовано 302 особи, із них 218 - дітей. Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 51 383 особи", - додав Поворозник.

Нагадаємо, у школах міста Бердянськ Запорізької області через грип та ГРВІ продовжили карантин.

Також повідомлялося, що у Чернігові з понеділка, 10 лютого, закриваються всі школи на карантин у зв'язку з розповсюдженням грипу та ГРВІ.

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