В Україні захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідпоріг на 55,6%

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Медики підтвердили 26 летальних випадків внаслідок ускладнень, викликаних грипом

В Україні захворюваність гриппом та ГРВІ перевищила епідемічний поріг на 55,6% і має середню інтенсивність. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, з 5 по 11 лютого на ГРВІ захворіло 260 тис. 871 осіб, з них 68% - діти до 17 років. З початку епідсезону госпіталізовано 95 тис. 364 осіб, 76,8% з них - діти.

"З 1 жовтня 2019 року зареєстровано 26 лабораторно підтверджених летальних випадків внаслідок ускладнень грипу. Вакцинувалися від грипу 236,343 тис. осіб", - йдеться в повідомленні.

Фото: рекомендації Центру громадського здоров'я (Facebook)

Протягом попереднього епідсезону на грип та ГРВІ в країні перехворіло 5,4 млн українців, зареєстровано 64 лабораторно підтверджених летальних випадків внаслідок грипу, з них 12 - діти до 17 років.

Нагадаємо, у Львівській області від грипу померла 66-річна жінка. Хвора звернулася за медичною допомогою на третій день захворювання.

У Дніпрі від ускладнень внаслідок захворювання грипом померла дворічна дитина. За даними обласного лабораторного центру, причиною смерті дитини став вірус грипу А.

Також РБК-Україна писало, що в Києві за останній тиждень захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 10,5%, освітній процес призупинено в 285 навчальних закладах.