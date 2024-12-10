В школах в оккупации не работают столовые из-за нехватки поваров, - ЦНС

Большинство школ на временно оккупированных территориях Украины закрыли свои столовые. Причиной этого стала нехватка персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Это касается городских учебных заведений. Что касается школ в сельской местности - то здесь пищеблоки не работали со времен прихода "русского мира"", - говорится в сообщении. По данным информационного ресурса, российские оккупанты пытаются решить эту проблему за счет студентов. В частности, им добавили часы к "практическим занятияя" и так называемую "практику" молодежи приходится проходить в школах.