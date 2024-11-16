РФ агитирует школьников в оккупации быть полицейскими: ЦНС назвало причину

У россиян на временно оккупированных территориях Украины наблюдается дефицит полицейских. В связи с этим враг агитирует школьников идти в полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

По данным информационного ресурса, россияне агитируют школьников по окончанию школы проходить сокращенные курсы и после достижения совершеннолетия идти служить в полицию на более низкие должности.

Таким образом, враг хочет восполнить дефицит кадров. Более того, оккупанты упростят требования для кандидатов. Российские захватчики готовы брать людей без вступительных экзаменов в донецкий филиал "академии МВД", чтобы те впоследствии "становились кукольными офицерами в репрессивной структуре".

В конце публикации Центр национального сопротивления отметил, что Россия - это страна, где социальный лифт возможен при условии служения властям.

"Однако служение это обычно непродолжительное и вредное для здоровья", - говорится в сообщении.