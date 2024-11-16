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РФ агитирует школьников в оккупации быть полицейскими: ЦНС назвало причину

Суббота 16 ноября 2024 15:39
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РФ агитирует школьников в оккупации быть полицейскими: ЦНС назвало причину Фото: шеврон "Полиция России" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

У россиян на временно оккупированных территориях Украины наблюдается дефицит полицейских. В связи с этим враг агитирует школьников идти в полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, россияне агитируют школьников по окончанию школы проходить сокращенные курсы и после достижения совершеннолетия идти служить в полицию на более низкие должности.

Таким образом, враг хочет восполнить дефицит кадров. Более того, оккупанты упростят требования для кандидатов. Российские захватчики готовы брать людей без вступительных экзаменов в донецкий филиал "академии МВД", чтобы те впоследствии "становились кукольными офицерами в репрессивной структуре".

В конце публикации Центр национального сопротивления отметил, что Россия - это страна, где социальный лифт возможен при условии служения властям.

"Однако служение это обычно непродолжительное и вредное для здоровья", - говорится в сообщении.

Напомним, в октября в ЦНС сообщили, что в оккупированном Старобельске Луганской области россияне организовали пропагандистские рейды по местным школам. В частности, старшеклассников агитировали вступить в ряды вооруженных сил России.

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