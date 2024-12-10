У школах в окупації не працюють їдальні через брак поварів, - ЦНС

Більшість шкіл на тимчасово окупованих територіях України закрили свої їдальні. Причиною цього став брак персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

"Це стосується міських закладів освіти. Щодо шкіл у сільській місцевості - то тут харчоблоки не працювали від часу приходу "руського міра"", - йдеться у повідомленні. За даними інформаційного ресурсу, російські окупанти намагаються вирішити цю проблему за рахунок студентів. Зокрема, їм додали години до "практичних занять" і так звану "практику" молоді доводиться проходити у школах.