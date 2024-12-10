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У школах в окупації не працюють їдальні через брак поварів, - ЦНС

Вівторок 10 грудня 2024 07:30
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У школах в окупації не працюють їдальні через брак поварів, - ЦНС Фото: ворог намагається вирішити проблему за рахунок студентів (Getti Images)
Автор: Едуард Ткач

Більшість шкіл на тимчасово окупованих територіях України закрили свої їдальні. Причиною цього став брак персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

"Це стосується міських закладів освіти. Щодо шкіл у сільській місцевості - то тут харчоблоки не працювали від часу приходу "руського міра"", - йдеться у повідомленні.

За даними інформаційного ресурсу, російські окупанти намагаються вирішити цю проблему за рахунок студентів. Зокрема, їм додали години до "практичних занять" і так звану "практику" молоді доводиться проходити у школах.

Нагадаємо, нещодавно у ЦНС повідомляли, що у росіян на тимчасово окупованих територіях України спостерігається дефіцит поліцейських. Через це ворог закликає школярів йти в поліцію.

Також інформаційний ресурс писав, що школярів в окупації закликають писати доноси на тих, хто нелояльний до окупантів. Зокрема, на однокласників і навіть на батьків. Щоб збирати скарги, ворог у низці шкіл встановив відповідні скриньки. Після отримання доносів, шкільна адміністрація зобов'язана передавати їх до ФСБ.

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