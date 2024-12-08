Школьников в оккупации призывают писать доносы на противников России, - ЦНС
Школьников на временно оккупированных территориях Украины призывают писать доносы на тех, кто нелоялен к оккупантам. Для этого в ряде школ установили соответствующие ящики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
"Учеников призывают сообщать о "нелояльных" к оккупационным властям одноклассников, либо даже родителей... Детей агитируют доносить во время лекций представителей репрессивных органов", - говорится в сообщении.
Как пишет ЦНС, все это происходит под лозунгами "борьба с экстремизмом". После получения доносов все эти письма школьная администрация обязана передавать в Федеральную службы безопасности (ФСБ).
В то же время, школы в оккупации и без доносов формируют списки нелояльных детей, которые затем передают в управление оккупационных администраций.
Напомним, в ноябре стало известно, что учителей-коллаборантов из оккупированной части Херсонской области отправляют в Москву. По данным ЦНС, там их обучают выявлять проукраинских детей.
Ранее РБК-Украина сообщало, что оккупанты в Луганской области готовят несовершеннолетних к участию в войне против Украины. В частности, там провели конкурс среди детей на лучший "казацкий" кадетский корпус.
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