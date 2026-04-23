В школах могут требовать военно-учетный документ: Минобороны разъяснило права учеников

Школы имеют право проверять наличие электронного военно-учетного документа (е-ВУД) у учеников-призывников, а требовать вместо него бумажный вариант запрещено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Почему школы требуют военно-учетные документы

В Минобороны отмечают, что согласно постановлению Кабмина №1487, учебные заведения обязаны вести персональный воинский учет.

Это означает, что школа должна проверять наличие документов у призывников и хранить эти данные в личных делах. Такая проверка обычно проводится при зачислении в старшие классы или перед вступительной кампанией.

Юридическая сила е-ВОД

Электронный документ в приложении "Резерв+", на портале "Дія" или его распечатанная версия с QR-кодом имеет такую же юридическую силу, как и бумажный бланк.

Для большинства школьников е-ВВОД является основной формой документа.

Стоит помнить:

е-ВОД действителен в течение одного года с даты формирования;

документ содержит актуальные данные из реестра и уникальный QR-код;

требование предоставить именно бумажный приписной при наличии электронного является незаконным.

Как получить документ и как его проверяют

Граждане мужского пола, которым в текущем году исполняется 17 лет, должны стать на учет с 1 января до 31 июля.

Это можно сделать через электронный кабинет или лично в ТЦК. После постановки на учет документ автоматически подтягивается в цифровые сервисы.

Школа проверяет документ, считывая QR-код через "Резерв+". Если технической возможности нет, заведение может обратиться в местный ТЦК или подшить к делу распечатанную копию е-ВОД.