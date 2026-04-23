ua en ru
Чт, 23 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В школах могут требовать военно-учетный документ: Минобороны разъяснило права учеников

18:40 23.04.2026 Чт
2 мин
Как теперь работает учет и обязательно ли идти в ТЦК за бумажной справкой?
aimg Сергей Козачук
В школах могут требовать военно-учетный документ: Минобороны разъяснило права учеников

Школы имеют право проверять наличие электронного военно-учетного документа (е-ВУД) у учеников-призывников, а требовать вместо него бумажный вариант запрещено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Почему школы требуют военно-учетные документы

В Минобороны отмечают, что согласно постановлению Кабмина №1487, учебные заведения обязаны вести персональный воинский учет.

Это означает, что школа должна проверять наличие документов у призывников и хранить эти данные в личных делах. Такая проверка обычно проводится при зачислении в старшие классы или перед вступительной кампанией.

Юридическая сила е-ВОД

Электронный документ в приложении "Резерв+", на портале "Дія" или его распечатанная версия с QR-кодом имеет такую же юридическую силу, как и бумажный бланк.

В школах могут требовать военно-учетный документ: Минобороны разъяснило права учениковФото: электронный военный билет - юридическая сила и срок действия (mod.gov.ua)

Для большинства школьников е-ВВОД является основной формой документа.

Стоит помнить:

  • е-ВОД действителен в течение одного года с даты формирования;
  • документ содержит актуальные данные из реестра и уникальный QR-код;
  • требование предоставить именно бумажный приписной при наличии электронного является незаконным.

Как получить документ и как его проверяют

Граждане мужского пола, которым в текущем году исполняется 17 лет, должны стать на учет с 1 января до 31 июля.

Это можно сделать через электронный кабинет или лично в ТЦК. После постановки на учет документ автоматически подтягивается в цифровые сервисы.

В школах могут требовать военно-учетный документ: Минобороны разъяснило права учеников Фото: как получить е-ВОД школьнику (mod.gov.ua)

Школа проверяет документ, считывая QR-код через "Резерв+". Если технической возможности нет, заведение может обратиться в местный ТЦК или подшить к делу распечатанную копию е-ВОД.

Учет 17-летних и Резерв+

Напомним, что ребята, которым в 2026 году исполняется 17 лет, обязаны стать на воинский учет в период с 1 января до 31 июля.

РБК-Украина писало, что при условии регистрации через "Резерв+" личная явка в ТЦК не является обязательной для большинства категорий, однако игнорирование этого требования без уважительных причин может привести к правовым последствиям.

Также ранее в Министерстве образования и науки Украины объясняли изменения в системе военной подготовки в вузах. В частности, на замену старой модели подготовки придет обязательная дисциплина "Основы национального сопротивления", которую будут изучать все студенты независимо от пола.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Школа Воинский учет
Новости
ЕС окончательно одобрил 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ
Аналитика
