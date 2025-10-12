В школах и садиках стартуют "Уроки Заботы": анимированные герои будут учить детей эмпатии

Что известно о проекте

Обучение в условиях войны - ежедневный вызов как для детей, так и для педагогов. Тревоги, потери и напряженная информационная атмосфера влияют на эмоциональное состояние школьников. Чтобы облегчить детям и педагогам образовательный процесс, Академия Заботы в партнерстве с Советником-уполномоченным Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьей Герасимчук разработали Уроки заботы.

Они дают педагогам готовый инструментарий для разговоров с детьми на чувствительные темы - от дружбы и взаимоуважения до принятия различий и заботы о себе и других. Проект также поддерживает учителей в их ежедневной работе, помогая создавать безопасное и доверительное пространство для детей.

Как работают уроки

Главные герои - анимированные персонажи Морковка и Котик Паскаль. Через сюжетные истории они объясняют детям эмоции, границы, ошибки и заботу о себе и других.

Герои:

Морковка помогает понимать эмоции и ситуации, с которыми сталкивается ребенок в семье или коллективе;

Котик Паскаль, первый в Украине анимированный персонаж с инвалидностью, поднимает темы инклюзии, эмпатии и толерантности.

Истории специально созданы так, чтобы дети узнавали в них себя и свои жизненные ситуации, что открывает пространство для диалога в классе и дома.

"Уроки Заботы создают совместный опыт, в котором школа и семья помогают ребенку взрослеть, понимать себя и свои потребности, строить отношения на основе уважения и поддержки", - говорит основательница Академии Заботы Анастасия Свобода.

Уроки заботы будут проходить с 6 октября по 31 мая (скриншот)

Из чего состоит каждый урок

Каждый урок имеет отдельную тему и полный набор инструментов для педагога:

видео с анимированным героем из серии "Морковкин кинозал";

подробный конспект и сценарий для учителя;

раздаточные материалы и задания для детей и семьи;

домашнее задание для учеников;

методические формы для оценки прогресса.

Первый урок посвящен Всемирному Дню психического здоровья (10 октября) и называется "Как подружиться с грустью". Дети узнают, что любые эмоции важны и их можно научиться распознавать и управлять ими.

Для кого и как доступны уроки

Материалы адаптированы для дошкольников (5-6 лет) и учеников начальной школы (7-10 лет).

Доступ ко всем занятиям и методическое сопровождение педагоги получают на платформе Google Classroom после регистрации. Уроки будут проходить раз в месяц в течение 2025/2026 учебного года, первое занятие стартовало 8 октября.

"Для меня чрезвычайно важно, чтобы каждый ребенок в Украине рос в ощущении заботы, безопасности и поддержки. Уроки Заботы открывают школам и семьям пространство для разговоров об эмоциях, дружбе и принятии различий простым понятным языком", - добавляет Дарья Герасимчук.

Для участия в проекте нужно зарегистрироваться (скриншот)