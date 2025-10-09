ua en ru
Первые школы за рубежом прошли верификацию МОН: украинские дети смогут учиться официально

Четверг 09 октября 2025 16:37
UA EN RU
Первые школы за рубежом прошли верификацию МОН: украинские дети смогут учиться официально Первые школы за рубежом прошли верификацию (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Первые украинские субботние и воскресные школы за рубежом прошли официальную верификацию МОН Украины. Это означает, что дети украинцев, которые живут за пределами страны, теперь могут учиться по программе украиноведческого компонента, а результаты обучения будут признавать в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН в Facebook.

Что это значит для учеников

Верифицированные школы не только позволяют изучать украинский язык, литературу, историю и другие предметы, но и помогают детям сохранять связь с родной культурой.

Как отмечают в МОН, обучение в таких заведениях - это также живое общение со сверстниками, атмосфера украинского сообщества и поддержка национальных традиций.

Какие предметы преподают

  • в 1-4 классах украиноведческое содержание сочетается с украинским языком через интегрированный курс "Я исследую мир";
  • начиная с 5 класса, школьники изучают отдельные предметы: украинскую литературу, историю Украины, географию, гражданское образование и "Защита Украины".

Украинский язык является обязательным для всех учеников независимо от возраста.

Как найти школу

Перечень верифицированных учебных заведений доступен на сайте aikom.iea.gov.ua. Там можно выбрать школу в нужной стране, связаться с администрацией и начать обучение.

МОН совместно с Министерством иностранных дел продолжают верифицировать новые школы и добавлять их в официальный перечень.

Первые школы за рубежом прошли верификацию МОН: украинские дети смогут учиться официальноУкраина верифицировала первые субботние и воскресные школы за рубежом (скриншот)

Читайте также о том, что в Венгрии заработала еще одна официальная украинская школа, основанная местной громадой. Новое учебное заведение в Будапеште получило имя Тараса Шевченко и уже с этого учебного года принимает учеников в начальные классы.

Ранее мы писали о том, что Министерство образования и науки Украины обновило Типовую образовательную программу для детей, обучающихся за рубежом. Кроме обязательных украиноведческих предметов, они смогут выбирать еще и другие дисциплины.

