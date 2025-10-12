В школах і садочках стартують "Уроки Турботи": анімовані герої навчатимуть дітей емпатії

У жовтні в українських школах та садочках розпочинається проект Уроки Турботи - серія щомісячних інтерактивних занять для дітей 5-10 років. Мета уроків - допомогти школярам та дошкільнятам розвивати емпатію, інклюзивне мислення та навички щоденної турботи про психічне здоров’я.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на реліз "Академії турботи".
Навчання в умовах війни - щоденний виклик як для дітей, так і для педагогів. Тривоги, втрати та напружена інформаційна атмосфера впливають на емоційний стан школярів. Щоб полегшити дітям і педагогам освітній процес, Академія Турботи у партнерстві з Радницею-уповноваженою Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук розробили Уроки турботи.
Вони дають педагогам готовий інструментарій для розмов із дітьми на чутливі теми - від дружби та взаємоповаги до прийняття відмінностей і піклування про себе та інших. Проект також підтримує вчителів у їхній щоденній роботі, допомагаючи створювати безпечний та довірливий простір для дітей.
Головні герої - анімовані персонажі Морквинка та Котик Паскаль. Через сюжетні історії вони пояснюють дітям емоції, кордони, помилки та турботу про себе та інших.
Герої:
Історії спеціально створені так, щоб діти впізнавали в них себе та свої життєві ситуації, що відкриває простір для діалогу в класі та вдома.
"Уроки Турботи створюють спільний досвід, у якому школа і родина допомагають дитині дорослішати, розуміти себе та свої потреби, будувати стосунки на основі поваги та підтримки", - говорить засновниця Академії Турботи Анастасія Свобода.
Кожен урок має окрему тему та повний набір інструментів для педагога:
Перший урок присвячений Всесвітньому Дню психічного здоров’я (10 жовтня) і називається "Як подружитись із сумом". Діти дізнаються, що будь-які емоції важливі та їх можна навчитися розпізнавати і керувати ними.
Матеріали адаптовані для дошкільнят (5-6 років) та учнів початкової школи (7-10 років).
Доступ до всіх занять і методичний супровід освітяни отримують на платформі Google Classroom після реєстрації. Уроки проходитимуть раз на місяць протягом 2025/2026 навчального року, перше заняття стартувало 8 жовтня.
"Для мене надзвичайно важливо, щоб кожна дитина в Україні зростала у відчутті турботи, безпеки та підтримки. Уроки Турботи відкривають школам і родинам простір для розмов про емоції, дружбу та прийняття відмінностей простою зрозумілою мовою", - додає Дар’я Герасимчук.
