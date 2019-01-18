В школах Чернігова продовжили карантин

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Карантин у школах Чернігова продовжено через велику кількість хворих на грип

В школах Чернігова на тиждень продовжили карантин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника мера Чернігова з питань діяльності виконавчих органів міської ради Олександра Ломака у Facebook.

Як зазначив Ломака, карантин у школах продовжено через велику кількість хворих на грип.

"У зв‘язку з складним перебігом та великою кількістю хворих на грип, вимушені канікули в школах Чернігова триватимуть ще мінімум тиждень. Бережіть себе і не хворійте", - написав він.

Нагадаємо, з 11 січня у школах Чернігова було оголошено карантин. Як зазначалося, обмежувальні заходи було введено через значне зростання захворюваності на грип і ГРВІ та перевищення епідпорогу на 16,9%. Крім того, у прес-службі Чернігівської міськради заявляли, що навчання у школах не розпочнеться до покращення ситуації.

Крім того, повідомлялося, що 14 січня у Чернігівській області на карантин закрито 98 шкіл.

Як писало РБК-Україна, на карантин також закриті школи у Луцьку та Одесі. Так, школи Луцька попередньо закриті до 20 січня, школи Одеси - до 18 січня.