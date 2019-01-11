Школи у Луцьку та Одесі закрили на карантин

Ілюстративне фото (УНІАН)

Карантин триватиме щонайменше тиждень

У всіх школах Луцька через високий рівень захворюваності на кір оголосили карантин з 14 до 20 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Волинь24".

Як зазначається, відповідне рішення прийняла Луцька міська рада. Канікули продовжили у всіх школах міста.

Крім того, як повідомляє NewsOne, влада Одеси продовжили канікули для школярів через зростання кількості людей, які захворіли на грип та ГРВІ. Школярі відпочиватимуть до 18 січня включно. Таке рішення було прийнято в Департаменті освіти і науки Одеської міської ради.

У департаменті освіти рекомендували батькам, які досі не зробили дітям щеплення від кору та інших інфекційних захворювань, їх зробити.

При цьому повідомляється, що дитячі садки Одеси працюватимуть в штатному режимі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Чернігівській області з понеділка 14 січня 98 шкіл закривають на карантин.

Нагадаємо, в Україні з початку 2019 року п'ять осіб померли від ускладнень, викликаних вірусом грипу типу "А". Крім того, всього в Україні з початку цього епідеміологічного сезону (з жовтня 2018 рік) від грипу померли 13 осіб.