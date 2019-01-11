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У Чернігівській області майже 100 шкіл закривають на карантин

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 19:27
У Чернігівській області майже 100 шкіл закривають на карантин
Ілюстративне фото (pixabay.comcoyot)

Карантин триватиме щонайменше тиждень

У Чернігівській області з понеділка 14 січня 98 шкіл закривають на карантин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленння голови Чернігівської обласної державної адміністрації Олександра Мисника у Facebook

Як зазначається, карантин триватиме щонайменше тиждень. Школи тимчасово призупинять роботу у Чернігові, Чернігівському та Бобровицькому районах, Бобровицькій, Новобасанській та Менській ОТГ.

"Маю повідомити, що з понеділка, 14 січня, 98 з 496 шкіл Чернігівської області закриються на карантин. Попередньо - на один тиждень. Це пов'язано з різким підвищенням кількості хворих на грип та ГРВІ в області", - повідомив Мисник. 

 

У Чернігівській області майже 100 шкіл закривають на карантин

Нагадаємо, у Чернігові з 11 січня оголошено карантин: обмежувальні заходи вводяться через значне зростання захворюваності на грип і ГРВІ та перевищення епідпорогу на 16,9%.

Раніше повідомлялося, що  в Чернігові від грипу помер чоловік і вагітна жінка. Всього в Україні  з початку 2019 року п'ять осіб померли від ускладнень, викликаних вірусом грипу типу "А". Крім того, всього в Україні з початку цього епідеміологічного сезону (з жовтня 2018 рік) від грипу померли 13 осіб.

 

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