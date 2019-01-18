В школах Чернигова продлили карантин

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Карантин в школах Чернигова продлен из-за большого количества больных гриппом

В школах Чернигова на неделю продлили карантин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя мэра Чернигова по вопросам деятельности исполнительных органов горсовета Александра Ломако в Facebook.

Как отметил Ломако, карантин в школах продлен из-за большого количества больных гриппом.

"В связи со сложным течением и большим количеством больных гриппом, вынужденные каникулы в школах Чернигова продлятся еще минимум неделю. Берегите себя и не болейте", - написал он.

Напомним, с 11 января в школах Чернигова был объявлен карантин. Как отмечалось, ограничительные меры были введены из-за значительного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ и превышения эпидпорога на 16,9%. Кроме того, в пресс-службе Черниговского горсовета заявляли, что обучение в школах не начнется до улучшения ситуации.

Кроме того, сообщалось, что 14 января в Черниговской области на карантин закрыли 98 школ.

Как писало РБК-Украина, на карантин также закрыты школы в Луцке и Одессе. Так, школы Луцка предварительно закрыты до 20 января, школы Одессы - до 18 января.