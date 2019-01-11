ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Чернігові через грип оголосили карантин

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 14:47
У Чернігові через грип оголосили карантин
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Навчання у школах не розпочнеться до покращення ситуації

У Чернігові з 11 січня оголошено карантин: обмежувальні заходи вводяться через значне зростання захворюваності на грип і ГРВІ та перевищення епідпорогу на 16,9%. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Чернігівської міськради.

У місті будуть проводити цілий комплекс обмежувальних заходів.

"У місті проводитиметься цілий комплекс обмежувальних заходів. Перш за все, це обмеження вільного доступу до стаціонарних відділень лікарень для відвідувачів, деякі з них будуть перепрофільовані, де створюватимуться спеціальні палати для хворих тощо. Крім того, з 14 січня навчання у школах міста не розпочнеться і це триватиме до покращення ситуації", - сказано у повідомленні.

Вказано, що моніторинг стану захворюваності дітей, які відвідують дитячі садочки, та заходи з профілактики у закладах проводяться щодня.

"Станом на сьогодні у дитсадках відсутні 57,5% дітей, з них, за словами батьків, 9,5% -  через хворобу. Школярі - на канікулах, але багато вчителів наразі перебувають на лікарняному", - сказано у повідомленні.

Чернігівців просять проводити профілактичні заходи, а при перших симптомах залишатися вдома, не займатися самолікуванням й негайно звертатися до лікарів за медичною допомогою, оскільки цього року захворювання розвивається дуже швидко.

Вказано, що наразі по місту 106 людей хворіють на пневмонію різного ступеня тяжкості. Вони знаходяться на лікуванні у стаціонарі.

Також рекомендовано у місцях великого скупчення громадян дотримуватися рекомендацій з профілактики та попередження захворюваності на грип та ГРВІ: масковий режим та санітарно-гігієнічний контроль у приміщеннях. Це стосується закладів торгівлі, ресторанного господарства, транспорту та інших громадських установ.

"Чергове засідання міського оперативного штабу для координації дій щодо запобігання розповсюдженню захворювання на грип та ГРВІ буде проводитись наступного четверга, 17 січня", - зазначили у міськраді.

Новина доповнюється

В Україні з початку 2019 року від грипу померли 5 людей В Україні за тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 216 тис. осіб
Новини України ЧернігівкарантинГрип
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся