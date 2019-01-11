У Чернігові через грип оголосили карантин

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Навчання у школах не розпочнеться до покращення ситуації

У Чернігові з 11 січня оголошено карантин: обмежувальні заходи вводяться через значне зростання захворюваності на грип і ГРВІ та перевищення епідпорогу на 16,9%. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Чернігівської міськради.

У місті будуть проводити цілий комплекс обмежувальних заходів.

"У місті проводитиметься цілий комплекс обмежувальних заходів. Перш за все, це обмеження вільного доступу до стаціонарних відділень лікарень для відвідувачів, деякі з них будуть перепрофільовані, де створюватимуться спеціальні палати для хворих тощо. Крім того, з 14 січня навчання у школах міста не розпочнеться і це триватиме до покращення ситуації", - сказано у повідомленні.

Вказано, що моніторинг стану захворюваності дітей, які відвідують дитячі садочки, та заходи з профілактики у закладах проводяться щодня.

"Станом на сьогодні у дитсадках відсутні 57,5% дітей, з них, за словами батьків, 9,5% - через хворобу. Школярі - на канікулах, але багато вчителів наразі перебувають на лікарняному", - сказано у повідомленні.

Чернігівців просять проводити профілактичні заходи, а при перших симптомах залишатися вдома, не займатися самолікуванням й негайно звертатися до лікарів за медичною допомогою, оскільки цього року захворювання розвивається дуже швидко.

Вказано, що наразі по місту 106 людей хворіють на пневмонію різного ступеня тяжкості. Вони знаходяться на лікуванні у стаціонарі.

Також рекомендовано у місцях великого скупчення громадян дотримуватися рекомендацій з профілактики та попередження захворюваності на грип та ГРВІ: масковий режим та санітарно-гігієнічний контроль у приміщеннях. Це стосується закладів торгівлі, ресторанного господарства, транспорту та інших громадських установ.

"Чергове засідання міського оперативного штабу для координації дій щодо запобігання розповсюдженню захворювання на грип та ГРВІ буде проводитись наступного четверга, 17 січня", - зазначили у міськраді.

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