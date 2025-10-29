Кожаный блейзер и джинсы карго: Сумская покорила стильным осенним образом
Известная актриса Ольга Сумская появилась на премьере фильма "Батьківські збори" в стильном осеннем образе. Она объединила кожаный блейзер и трендовые джинсы карго, создав современный микс классики и street style.
Какой "лук" выбрала Сумская
Основой образа стали два ключевых элемента сезона - джинсы карго и кожаный блейзер в стиле oversize. Именно эти вещи сейчас занимают топовые позиции в мировых street style подборках и коллекциях дизайнеров.
Такой дуэт выглядит одновременно спокойно и эффектно, демонстрируя, как классика может сосуществовать с уличным стилем.
Джинсы карго - главный тренд сезона
Сумская выбрала свободные джинсы фасона wide-leg с накладными карманами - это знаковый элемент стиля 90-х, который вновь набирает популярность.
Объемные карманы придают образу динамичности и легкого бунтарства, тогда как темный, почти графитовый оттенок денима делает лук сдержанным и благородным.
Такие джинсы - универсальная база: они прекрасно сочетаются как с каблуками, так и с массивной обувью, создавая ощущение effortless chic.
Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)
Кожаный блейзер - элегантность с характером
Вторым центральным акцентом стал кожаный oversize-блейзер, который в этом сезоне остается одним из самых модных вариантов верхней одежды.
Мягкая эко-кожа придает фактуру, а удлиненный мужской крой формирует стильный, немного дерзкий силуэт.
Глубокий темно-коричневый цвет отлично подчеркивает образ и выступает интересной альтернативой классическому черному. Такой блейзер легко адаптируется к разным стилям - от smart casual до современного preppy.
Классические акценты
Чтобы уравновесить объем и текстуры, актриса добавила базовые классические вещи: белую рубашку и галстук с едва заметным принтом. Это неожиданное, но очень точное решение - оно придает образу нотку интеллигентности и легкой иронии.
Такой прием - настоящий тренд сезона, который активно используют fashion-иконы по всему миру, сочетая офисные элементы с кэжуалом.
Сумская и Виктор Павлик (фото: instagram.com/olgasumska)
Обувь
Чтобы сохранить баланс между женственностью и грубостью, Ольга Сумская выбрала обувь на каблуке с острым носком - туфли или ботильоны, визуально удлиняющие силуэт.
Завершает лук компактная черная сумка на цепочке, что придает легкости и подчеркивает элегантность даже в сдержанном аутфите.
Образ Ольги Сумской - пример того, как можно экспериментировать с формами и фактурами, оставаясь в пределах классики.
Как адаптировать образ Сумской под собственный стиль
Образ Ольги Сумской легко адаптировать под свой стиль и образ жизни. Если кожаный блейзер кажется слишком смелым, выберите жакет из плотной костюмной ткани - он будет выглядеть не менее эффектно, но мягче и сдержаннее. Такой вариант подходит и для работы, и для обычных выходов.
Вместо джинсов карго можно использовать прямые или широкие джинсы без накладных карманов, которые создают более чистый силуэт. Для более классического лука подойдут даже штаны-палаццо или mom fit.
Чтобы сделать образ более индивидуальным, добавьте яркий акцент - например, сумку контрастного цвета, объемные серьги или шарф с принтом. А для вечернего варианта можно заменить рубашку шелковым топом или корсетом, добавив немного гламурного блеска.
Такой подход позволяет сохранить идею лука Сумской, но сделать ее более близкой к собственному темпу жизни - от офисных будней до вечерних прогулок по городу.
Ольга Сумская и Женя Янович (фото: instagram.com/olgasumska)
