ua en ru
Ср, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Кожаный блейзер и джинсы карго: Сумская покорила стильным осенним образом

Среда 29 октября 2025 07:15
UA EN RU
Кожаный блейзер и джинсы карго: Сумская покорила стильным осенним образом Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska) 
Автор: Катерина Собкова

Известная актриса Ольга Сумская появилась на премьере фильма "Батьківські збори" в стильном осеннем образе. Она объединила кожаный блейзер и трендовые джинсы карго, создав современный микс классики и street style.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какой "лук" выбрала Сумская

Основой образа стали два ключевых элемента сезона - джинсы карго и кожаный блейзер в стиле oversize. Именно эти вещи сейчас занимают топовые позиции в мировых street style подборках и коллекциях дизайнеров.

Такой дуэт выглядит одновременно спокойно и эффектно, демонстрируя, как классика может сосуществовать с уличным стилем.

Джинсы карго - главный тренд сезона

Сумская выбрала свободные джинсы фасона wide-leg с накладными карманами - это знаковый элемент стиля 90-х, который вновь набирает популярность.

Объемные карманы придают образу динамичности и легкого бунтарства, тогда как темный, почти графитовый оттенок денима делает лук сдержанным и благородным.

Такие джинсы - универсальная база: они прекрасно сочетаются как с каблуками, так и с массивной обувью, создавая ощущение effortless chic.

Кожаный блейзер и джинсы карго: Сумская покорила стильным осенним образомОльга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska) 

Кожаный блейзер - элегантность с характером

Вторым центральным акцентом стал кожаный oversize-блейзер, который в этом сезоне остается одним из самых модных вариантов верхней одежды.

Мягкая эко-кожа придает фактуру, а удлиненный мужской крой формирует стильный, немного дерзкий силуэт.

Глубокий темно-коричневый цвет отлично подчеркивает образ и выступает интересной альтернативой классическому черному. Такой блейзер легко адаптируется к разным стилям - от smart casual до современного preppy.

Классические акценты

Чтобы уравновесить объем и текстуры, актриса добавила базовые классические вещи: белую рубашку и галстук с едва заметным принтом. Это неожиданное, но очень точное решение - оно придает образу нотку интеллигентности и легкой иронии.

Такой прием - настоящий тренд сезона, который активно используют fashion-иконы по всему миру, сочетая офисные элементы с кэжуалом.

Кожаный блейзер и джинсы карго: Сумская покорила стильным осенним образомСумская и Виктор Павлик (фото: instagram.com/olgasumska) 

Обувь

Чтобы сохранить баланс между женственностью и грубостью, Ольга Сумская выбрала обувь на каблуке с острым носком - туфли или ботильоны, визуально удлиняющие силуэт.

Завершает лук компактная черная сумка на цепочке, что придает легкости и подчеркивает элегантность даже в сдержанном аутфите.

Образ Ольги Сумской - пример того, как можно экспериментировать с формами и фактурами, оставаясь в пределах классики.

Как адаптировать образ Сумской под собственный стиль

Образ Ольги Сумской легко адаптировать под свой стиль и образ жизни. Если кожаный блейзер кажется слишком смелым, выберите жакет из плотной костюмной ткани - он будет выглядеть не менее эффектно, но мягче и сдержаннее. Такой вариант подходит и для работы, и для обычных выходов.

Вместо джинсов карго можно использовать прямые или широкие джинсы без накладных карманов, которые создают более чистый силуэт. Для более классического лука подойдут даже штаны-палаццо или mom fit.

Чтобы сделать образ более индивидуальным, добавьте яркий акцент - например, сумку контрастного цвета, объемные серьги или шарф с принтом. А для вечернего варианта можно заменить рубашку шелковым топом или корсетом, добавив немного гламурного блеска.

Такой подход позволяет сохранить идею лука Сумской, но сделать ее более близкой к собственному темпу жизни - от офисных будней до вечерних прогулок по городу.

Кожаный блейзер и джинсы карго: Сумская покорила стильным осенним образомОльга Сумская и Женя Янович (фото: instagram.com/olgasumska)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
План завершения войны зависит от встречи Трампа с Си Цзиньпином, - источник
План завершения войны зависит от встречи Трампа с Си Цзиньпином, - источник
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию