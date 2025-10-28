Как носить кожаную юбку осенью 2025: пример от участницы "Холостяка" Николетты
Николетта Бирюкова, участница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк, продемонстрировала в сети модный "лук" с юбкой, который можно взять себе на заметку.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram девушки.
Какой "лук" выбрала Николетта
Юбка
Главным элементом "лука" стала кожаная юбка в длине миди, которая этой осенью снова возвращается в моду.
Юбка-"карандаш" с высокой посадкой - центральный акцент образа. Она подчеркивает фигуру, придает уверенности и создает элегантное, но дерзкое настроение.
Модель выполнена из плотной эко-кожи - материала, который остается фаворитом осенне-зимних коллекций.
Теплый карамельный оттенок придает уют, создавая контраст с темным верхом. Такой цвет ассоциируется с осенними листьями и смотрится дорого даже в сочетании с самыми простыми вещами.
Николетта Бирюкова (фото: instagram.com/nicoletta_biryukova)
Футболка
Облегающая черная футболка с короткими рукавами выступает базовым элементом этого "лука". Именно минималистичный верх позволяет сберечь баланс и не перегрузить образ деталями.
Простой крой подчеркивает талию и гармонично сочетается с фактурой юбки, оставляя ее главным акцентом. Такой прием - классика для стильного повседневного аутфита: лаконичность верха усиливает выразительность низа.
С чем носить кожаную юбку осенью (фото: instagram.com/nicoletta_biryukova)
Обувь
Не менее интересной деталью стали обувь и аксессуары. Николетта выбрала туфли с леопардовым принтом - смелое решение, которое придает образу характера и легко разбавляет сдержанную гамму черного и карамельного цвета.
Анималистический принт выглядит уместно даже в дневном "луке", особенно если его сочетать с тонкими черными колготками.
В общем, стиль Николетты Бирюковой - это гармоничное сочетание базовых вещей и модных акцентов. Этот образ можно адаптировать как для офиса, так и для вечерней прогулки или свидания достаточно изменить обувь или добавить жакет.
Участница "Холостяка-14" показала модную юбку (фото: instagram.com/nicoletta_biryukova)
Чем дополнить образ с кожаной юбкой
Кожаная юбка - это универсальная база для стильных осенних луков. Она легко сочетается с разным верхом, позволяя создавать образы - от деловых до расслабленных. Вот несколько идей, как удачно дополнить кожаный низ и выглядеть безупречно в любой ситуации.
1. Жакет
Классический жакет - беспроигрышное решение для создания элегантного и одновременно современного образа. Сочетание кожаной юбки с хорошо скроенным блейзером придает структурность, подчеркивает фигуру и создает ощущение уверенности.
Для офисного стиля выберите модель прямого кроя в нейтральных оттенках - черном, сером или бежевом.
Если хотите более трендовый вариант - добавьте ремень на талии или выберите oversize-жакет для акцента на модном силуэте.
2. Кожаный бомбер
Для более смелого и урбанистического образа отлично подойдет кожаный бомбер. Это сочетание "кожа + кожа" создает эффект уверенности и придает нотку рок-шика.
Бомбер особенно хорошо смотрится с юбкой миди, создавая контраст между грубой верхней частью и женственным низом. Такой лук легко адаптировать под дневной формат - достаточно добавить массивные ботинки или кроссовки.
3. Пальто
Длинное пальто - классика, которая никогда не выходит из моды. Оно придает образу лаконичности и элегантности. Лучше всего сочетать кожаную юбку с пальто прямого или слегка приталенного силуэта.
Оттенки кэмел, серый меланж или насыщенный шоколад создают благородный контраст с кожаной фактурой. Для прохладных дней можно дополнить ансамбль шарфом большой вязки и высокими сапогами.
4. Кардиган
Мягкий, уютный кардиган - идеальный выбор для создания комфортного, но стильного осеннего образа. Выберите удлиненную модель из плотной шерсти или кашемира, чтобы сбалансировать глянцевую фактуру кожи.
Кардиган в спокойных тонах - бежевом, молочном или оливковом - создаст ощущение тепла и домашнего уюта, но при этом будет выглядеть изысканно.
5. Стеганная куртка
Легкая стеганая куртка свободного кроя прекрасно дополнит кожаную юбку, создавая модный микс практичности и современности. Она добавляет образ объема, а также подходит для прохладной погоды.
Выберите вариант в глубоких осенних цветах - хаки, бордовом или черном - и дополните его высокими сапогами или ботинками на массивной подошве.
Участница "Холостяка" Николетта Бирюкова (фото: instagram.com/nicoletta_biryukova)
Вас также может заинтересовать
- Образ жены Виктора Павлика, который покорил сеть
- Как повторить эффектный "лук" Лилии Ребрик с длинным пальто
- Бывшая Розового показала, как выглядят самые модные сапоги на осень.