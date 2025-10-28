ua en ru
Как носить кожаную юбку осенью 2025: пример от участницы "Холостяка" Николетты

Вторник 28 октября 2025 16:30
Как носить кожаную юбку осенью 2025: пример от участницы "Холостяка" Николетты Участница "Холостяка-14" Николетта (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Николетта Бирюкова, участница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк, продемонстрировала в сети модный "лук" с юбкой, который можно взять себе на заметку.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram девушки.

Какой "лук" выбрала Николетта

Юбка

Главным элементом "лука" стала кожаная юбка в длине миди, которая этой осенью снова возвращается в моду.

Юбка-"карандаш" с высокой посадкой - центральный акцент образа. Она подчеркивает фигуру, придает уверенности и создает элегантное, но дерзкое настроение.

Модель выполнена из плотной эко-кожи - материала, который остается фаворитом осенне-зимних коллекций.

Теплый карамельный оттенок придает уют, создавая контраст с темным верхом. Такой цвет ассоциируется с осенними листьями и смотрится дорого даже в сочетании с самыми простыми вещами.

Как носить кожаную юбку осенью 2025: пример от участницы &quot;Холостяка&quot; НиколеттыНиколетта Бирюкова (фото: instagram.com/nicoletta_biryukova)

Футболка

Облегающая черная футболка с короткими рукавами выступает базовым элементом этого "лука". Именно минималистичный верх позволяет сберечь баланс и не перегрузить образ деталями.

Простой крой подчеркивает талию и гармонично сочетается с фактурой юбки, оставляя ее главным акцентом. Такой прием - классика для стильного повседневного аутфита: лаконичность верха усиливает выразительность низа.

Как носить кожаную юбку осенью 2025: пример от участницы &quot;Холостяка&quot; НиколеттыС чем носить кожаную юбку осенью (фото: instagram.com/nicoletta_biryukova)

Обувь

Не менее интересной деталью стали обувь и аксессуары. Николетта выбрала туфли с леопардовым принтом - смелое решение, которое придает образу характера и легко разбавляет сдержанную гамму черного и карамельного цвета.

Анималистический принт выглядит уместно даже в дневном "луке", особенно если его сочетать с тонкими черными колготками.

В общем, стиль Николетты Бирюковой - это гармоничное сочетание базовых вещей и модных акцентов. Этот образ можно адаптировать как для офиса, так и для вечерней прогулки или свидания достаточно изменить обувь или добавить жакет.

Как носить кожаную юбку осенью 2025: пример от участницы &quot;Холостяка&quot; НиколеттыУчастница "Холостяка-14" показала модную юбку (фото: instagram.com/nicoletta_biryukova)

Чем дополнить образ с кожаной юбкой

Кожаная юбка - это универсальная база для стильных осенних луков. Она легко сочетается с разным верхом, позволяя создавать образы - от деловых до расслабленных. Вот несколько идей, как удачно дополнить кожаный низ и выглядеть безупречно в любой ситуации.

1. Жакет

Классический жакет - беспроигрышное решение для создания элегантного и одновременно современного образа. Сочетание кожаной юбки с хорошо скроенным блейзером придает структурность, подчеркивает фигуру и создает ощущение уверенности.

Для офисного стиля выберите модель прямого кроя в нейтральных оттенках - черном, сером или бежевом.

Если хотите более трендовый вариант - добавьте ремень на талии или выберите oversize-жакет для акцента на модном силуэте.

2. Кожаный бомбер

Для более смелого и урбанистического образа отлично подойдет кожаный бомбер. Это сочетание "кожа + кожа" создает эффект уверенности и придает нотку рок-шика.

Бомбер особенно хорошо смотрится с юбкой миди, создавая контраст между грубой верхней частью и женственным низом. Такой лук легко адаптировать под дневной формат - достаточно добавить массивные ботинки или кроссовки.

3. Пальто

Длинное пальто - классика, которая никогда не выходит из моды. Оно придает образу лаконичности и элегантности. Лучше всего сочетать кожаную юбку с пальто прямого или слегка приталенного силуэта.

Оттенки кэмел, серый меланж или насыщенный шоколад создают благородный контраст с кожаной фактурой. Для прохладных дней можно дополнить ансамбль шарфом большой вязки и высокими сапогами.

4. Кардиган

Мягкий, уютный кардиган - идеальный выбор для создания комфортного, но стильного осеннего образа. Выберите удлиненную модель из плотной шерсти или кашемира, чтобы сбалансировать глянцевую фактуру кожи.

Кардиган в спокойных тонах - бежевом, молочном или оливковом - создаст ощущение тепла и домашнего уюта, но при этом будет выглядеть изысканно.

5. Стеганная куртка

Легкая стеганая куртка свободного кроя прекрасно дополнит кожаную юбку, создавая модный микс практичности и современности. Она добавляет образ объема, а также подходит для прохладной погоды.

Выберите вариант в глубоких осенних цветах - хаки, бордовом или черном - и дополните его высокими сапогами или ботинками на массивной подошве.

Как носить кожаную юбку осенью 2025: пример от участницы &quot;Холостяка&quot; НиколеттыУчастница "Холостяка" Николетта Бирюкова (фото: instagram.com/nicoletta_biryukova)

