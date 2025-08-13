Широкие джинсы снова в моде: как их носят Шакира и Вера Брежнева

Широкие джинсы снова стали главным модным трендом 2025 года. Украинские и мировые знаменитости показали, как можно стилизовать такие брюки из денима, чтобы создать разные образы.

Какие джинсы выбрала Шакира

Топ

Короткий белый топ с ярким принтом в стиле поп-арт, который привлекает внимание и придает образу дерзости.

Джинсы

Свободные джинсы прямого кроя, так называемые baggy jeans, с заниженной талией. Особенность этих джинсов - карманы контрастного оттенка, которые выделяются на фоне денима. Это делает образ интересным и необычным.

Обувь

Белые кроссовки на толстой подошве. Они идеально сочетаются с топом и подчеркивают спортивный и комфортный стиль.

Образ Шакиры можно охарактеризовать как кэжуал-шик с элементами уличной моды. Он очень расслабленный, но при этом продуманный и яркий.

Волосы певицы распущены, и она держит в руках большую связку разноцветных воздушных шаров, что придает фото праздничное и веселое настроение.

Шакира (фото: instagram.com/shakira)

Какие джинсы выбрала Вера Брежнева

Топ

Сетчатый топ-бралет серебристого цвета, украшенный кристаллами или стразами. Этот необычный элемент придает образу гламура.

Джинсы

Джинсы фасона baggy и oversize. Они имеют очень свободный, мешковатый крой, заниженную талию и сильно расширяются к низу. Такой фасон сейчас очень популярен и отсылает к стилю 90-х и 2000-х годов.

Головной убор

Вера Брежнева дополнила образ оригинальным аксессуаром - сетчатой повязкой на голове, выполненной в том же стиле, что и топ, и украшенной стразами. Этот элемент напоминает кольчугу и делает образ еще более выразительным.

Обувь

Белые кроссовки на плоской подошве. Они создают контраст с блестящими деталями верха и делают образ более повседневным и комфортным.

Образ Веры Брежневой представляет собой интересное сочетание уличного стиля (baggy джинсы, кроссовки) и гламура (блестящий топ и головной убор). Это смелый и модный наряд, который подчеркивает ее чувство стиля и индивидуальность.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Почему широкие джинсы в моде в 2025

Комфорт

После долгих лет доминирования обтягивающих скинни-джинсов, мир моды вернулся к удобству. Широкие джинсы не сковывают движений, позволяют коже дышать и просто приятны в носке, это делает их идеальными для повседневной жизни.

Влияние ретро-стиля

Современная мода часто черпает вдохновение из прошлых десятилетий. Широкие джинсы - это прямая отсылка к стилю 70-х, 90-х и 2000-х годов, что вызывает ностальгию и позволяет создавать винтажные образы.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Универсальность в стилизации

Широкий крой - отличная основа для создания самых разных образов. Их можно сочетать как с топами, как это сделала Вера Брежнева, чтобы сбалансировать силуэт, так и с объемными свитерами или пиджаками для более расслабленного вида. Они хорошо смотрятся и с кедами, и с босоножками на каблуке.

Визуальный эффект

Джинсы с высокой талией и широким кроем визуально удлиняют ноги и делают силуэт более стройным. Они также помогают сбалансировать пропорции фигуры, особенно если бедра шире, чем плечи.

Разнообразие фасонов

В тренде не только классические широкие джинсы, но и их вариации, такие как джинсы-палаццо, джинсы-клеш и barrel jeans (джинсы-"бочки"), что позволяет каждому найти модель по вкусу и типу фигуры.

Шакира (фото: instagram.com/shakira)