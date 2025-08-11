ua en ru
Белые полоски от загара стали мировым трендом и сводят TikTok с ума: как это выглядит (видео)

Понедельник 11 августа 2025 07:14
Белые полоски от загара стали мировым трендом и сводят TikTok с ума: как это выглядит (видео) Новый тренд покорил сеть (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В соцсетях активно "вирусится" новый бьюти-тренд. Если раньше все хотели загорать так, чтобы на теле не оставалось белых полосок, то теперь это стало модным.

В чем суть тренда с белыми полосками на теле, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео, которым на своей странице в Instagram поделился блогер Дмитрий Святов.

Новый тренд сводит TikTok с ума

Так, соцсети буквально "взорвались" фото и видео, на которых девушки и парни хвастаются белыми полосками от загара.

Речь идет о следах от купальника или специально созданных контрастных линиях на теле. Девушки достигают этого эффекта различными способами: кто-то использует макияж и автозагар, другие же утверждают, что хотят такое тату.

Интересно, что новый тренд покорил не только женщин, но и мужчин. Например, певец Макс Барских уже продемонстрировал в сети собственную версию "белого загара". Сторонники этого стиля считают, что такой контраст на коже выглядит сексуально и эффектно.

Пользователи TikTok и Instagram активно делятся фото и видео с хэштегами, посвященными полоскам от загара.

"Ну, кстати, в белых полосках от купальника на девушках что-то есть. Лично я жду тренд на такой загар", - пошутил блогер и показал в конце видео мужчину с ярким загаром четко по контуру шорт.

Как реагирует сеть

В комментариях новый тренд, о котором уже говорят во всем мире, оценили не все. Впрочем, не обошлось и без юмора. Юзеры пишут:

  • "Вот приеду из села в Киев, буду в тренде и сама модная"
  • "Круто, когда в результате натурального загара достигается такой эффект, потому что показывает образ жизни, но специально их делать это кринж"
  • "Раньше люди пытались скрыть зоны где белое, теперь это все на показ. Сказать, что это сексуально, я не могу. Загар должен быть равномерным"
  • "А мне нравится"
  • "Так я в этом году в тренде!".

