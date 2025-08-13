ua en ru
Широкі джинси знову в моді: як їх носять Шакіра і Віра Брежнєва

Середа 13 серпня 2025 07:15
Широкі джинси знову в моді: як їх носять Шакіра і Віра Брежнєва Модні джинси 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Широкі джинси знову стали головним модним трендом 2025 року. Українські та світові знаменитості показали, як можна стилізувати такі штани з деніму, щоб створити різні образи.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна.

Які джинси вибрала Шакіра

Топ

Короткий білий топ з яскравим принтом у стилі поп-арт, що привертає увагу і додає образу зухвалості.

Джинси

Вільні джинси прямого крою, так звані baggy jeans, із заниженою талією. Особливість цих джинсів - кишені контрастного відтінку, які виділяються на тлі деніму. Це робить образ цікавим і незвичним.

Взуття

Білі кросівки на товстій підошві. Вони ідеально поєднуються з топом і підкреслюють спортивний і комфортний стиль.

Образ Шакіри можна схарактеризувати як кежуал-шик з елементами вуличної моди. Він дуже розслаблений, але при цьому продуманий і яскравий.

Волосся співачки розпущене, і вона тримає в руках велику зв'язку різнокольорових повітряних кульок, що надає фото святкового і веселого настрою.

Широкі джинси знову в моді: як їх носять Шакіра і Віра БрежнєваШакіра (фото: instagram.com/shakira)

Які джинси вибрала Віра Брежнєва

Топ

Сітчастий топ-бралет сріблястого кольору, прикрашений кристалами або стразами. Цей незвичний елемент додає образу гламуру.

Джинси

Джинси фасону baggy та oversize. Вони мають дуже вільний, мішкуватий крій, занижену талію і сильно розширюються до низу. Такий фасон зараз дуже популярний і відсилає до стилю 90-х і 2000-х років.

Головний убір

Віра Брежнєва доповнила образ оригінальним аксесуаром - сітчастою пов'язкою на голові, виконаною в тому ж стилі, що й топ, і прикрашеною стразами. Цей елемент нагадує кольчугу і робить образ ще більш виразним.

Взуття

Білі кросівки на плоскій підошві. Вони створюють контраст з блискучими деталями верху і роблять образ більш повсякденним і комфортним.

Образ Віри Брежнєвої являє собою цікаве поєднання вуличного стилю (baggy джинси, кросівки) і гламуру (блискучий топ і головний убір). Це сміливе і модне вбрання, яке підкреслює її почуття стилю та індивідуальність.

Широкі джинси знову в моді: як їх носять Шакіра і Віра БрежнєваВіра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Чому широкі джинси в моді у 2025

Комфорт

Після довгих років домінування обтислих скінні-джинсів, світ моди повернувся до зручності. Широкі джинси не сковують рухів, дають змогу шкірі дихати та просто приємні в носінні, це робить їх ідеальними для повсякденного життя.

Вплив ретро-стилю

Сучасна мода часто черпає натхнення з минулих десятиліть. Широкі джинси - це пряме відсилання до стилю 70-х, 90-х і 2000-х років, що викликає ностальгію і дає змогу створювати вінтажні образи.

Широкі джинси знову в моді: як їх носять Шакіра і Віра БрежнєваВіра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Універсальність у стилізації

Широкий крій - відмінна основа для створення найрізноманітніших образів. Їх можна поєднувати як із топами, як це зробила Віра Брежнєва, щоб збалансувати силует, так і з об'ємними светрами або піджаками для більш розслабленого вигляду. Вони мають гарний вигляд і з кедами, і з босоніжками на підборах.

Візуальний ефект

Джинси з високою талією і широким кроєм візуально подовжують ноги та роблять силует стрункішим. Вони також допомагають збалансувати пропорції фігури, особливо якщо стегна ширші, ніж плечі.

Різноманітність фасонів

У тренді не тільки класичні широкі джинси, а і їхні варіації, як-от джинси-палацо, джинси-кльош і barrel jeans (джинси-"бочки"), що дає змогу кожному знайти модель за смаком і типом фігури.

Широкі джинси знову в моді: як їх носять Шакіра і Віра БрежнєваШакіра (фото: instagram.com/shakira)

Для написання матеріалу були використані сторінки в Instagram Шакіри і Віри Брежнєвої.

