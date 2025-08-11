ua en ru
Рюкзак как модный аксессуар: стилист объяснила, как не испортить образ

Понедельник 11 августа 2025 14:33
Рюкзак как модный аксессуар: стилист объяснила, как не испортить образ
Автор: Катерина Собкова

Рюкзак давно перестал быть только удобной альтернативой сумке - сегодня он может стать полноценной частью стильного образа. Однако многие до сих пор допускают распространенную ошибку, которая обесценивает даже самый дорогой лук.

РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram стилиста Елены Шевченко рассказывает, как выбрать рюкзак под конкретный образ.

Все больше женщин отказываются от классических сумок в пользу рюкзаков - более удобных, эргономичных и часто не менее стильных.

По словам стилиста, каждая вторая клиентка меняет подход к аксессуарам именно из-за комфорта. И даже те, кто долго держался за привычную сумку, начинают пересматривать свои предпочтения - годы берут свое, а спина требует легкости.

Рюкзак как модный аксессуар: стилист объяснила, как не испортить образКак выбрать рюкзак (фото: pinterest.com)

Но есть одна ошибка, которую совершают почти все: сначала покупают рюкзак, а уже потом пытаются подобрать под него гардероб. Это не работает. Рюкзак - такой же элемент стиля, как и сумка.

Идеальный вариант - иметь несколько рюкзаков для разных ситуаций:

  • офис - кожаный, сдержанный, вместительный - чтобы легко вместить ноутбук, документы и подчеркнуть деловой образ;
  • прогулки с детьми - легкий нейлоновый вариант с практичными отделениями и защитой от пятен;
  • кафе, встречи, кино - фактурный рюкзак с оригинальными деталями, который придаст характер даже базовому луку.

Рюкзак как модный аксессуар: стилист объяснила, как не испортить образКак выбрать рюкзак под образ (фото: pinterest.com)

Как выбрать рюкзак под конкретный образ

1. Ткань образа

Если в образе преобладает шерсть, лен или другая мягкая ткань - рюкзак из грубой синтетики будет чужим.

Подбирайте материал так, чтобы он "дружил" с одеждой.

Рюкзак как модный аксессуар: стилист объяснила, как не испортить образКак выбрать рюкзак под образ (фото: pinterest.com)

2. Фактура

Фактура рюкзака должна поддерживать общий настрой. Например, матовый кожаный - для классики, глянцевый нейлон - для спорта.

Рюкзак как модный аксессуар: стилист объяснила, как не испортить образКак выбрать рюкзак под образ (фото: pinterest.com)

3. Цветовая гамма

Рюкзак может быть в тон образа или контрастным акцентом, но не выделяться из общей гаммы и идеи образа.

Не стоит выбирать цвет, который "конфликтует" с основными оттенками в луке.

Рюкзак как модный аксессуар: стилист объяснила, как не испортить образКак выбрать рюкзак под образ (фото: pinterest.com)

4. Настроение и характер образа

Форма и детали рюкзака должны соответствовать событиям. Например, офис - лаконичный кожаный, кэжуал - мягкий текстильный.

Также Елена Шевченко подчеркнула, что рюкзаков в гардеробе должно быть несколько.

"Рюкзак - это часть образа, а не просто "сумка за спиной". Более того, вы покупаете рюкзак под свой гардероб и стиль, а не покупаете рюкзак и потом на шоппинге ломаете голову, как подстроить все, что нравится, под него", - подчеркнула она.

Рюкзак как модный аксессуар: стилист объяснила, как не испортить образ

Как выбрать рюкзак под образ (фото: pinterest.com)

