В трендовых оттенках лета 2025: сколько стоит "лук" Джамалы

Певица Джамала появилась в стильном летнем аутфите, который сочетает актуальные тренды сезона: масляно-желтый кимоно-кардиган, широкие брюки и вьетнамки на каблуке. Артистка не только продемонстрировала свой вкус, но и рассказала, сколько стоит ее образ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram популярного блогера Николаса Кармы.

Какой "лук" выбрала Джамала

Кимоно-кардиган: главный акцент наряда - это длинный, свободный кардиган масляно-желтого оттенка с широкими рукавами.

Широкие брюки: брюки свободного кроя из легкой ткани темно-коричневого оттенка.

Вьетнамки на каблуках: образ дополняют черные вьетнамки с квадратным мысом на небольшом каблуке. Такой фасон является очень актуальным и трендовым в последние несколько сезонов.

Аксессуары: изящная золотая цепочка с минималистическим кулоном, а также массивные серьги и кольца. Она дополнила лук вместительной коричневой сумкой.

Общий стиль: Это современный городской кэжуал, делающий ставку на комфорт, натуральные ткани и многослойность. Образ выглядит непринужденно, но продуманно, и идеально подходит для теплого времени года.

Джамала (скриншот)

Сколько стоит образ Джамалы

"Штаны - это наш бренд PAPAYA, стоили где-то полторы тысячи гривен", - отметила певица.

Затем она рассказала, сколько она заплатила за кардиган-кимоно трендового масляно-желтого оттенка.

"Знаешь, я могу назвать это халат - от 10 тысяч", - рассказала Джамала.

Обувь Джамалы также стоила около 1,5 тысячи гривен.

"Сумка, она, конечно, уже такая "задрыпанка", мне кажется тысяч 5-7", - отметила певица.

Почему масляно-желтый цвет - тренд лета 2025

Мягкая альтернатива ярким оттенкам

Этот тон - теплый, приглушенный, слегка кремовый - менее агрессивен, чем неоновый желтый, но все еще "солнечный". Он хорошо смотрится на разных оттенках кожи и легко сочетается с другими цветами.

Вдохновение природой и ретро-эстетикой

Бренды ориентируются на "ретро-комфорт" - цвета 70-80-х, которые дарят чувство уюта и ностальгии. Масляно-желтый часто появляется в образах в стиле бохо.

Тренд на мягкие, "съедобные" цвета

В 2025 году популярны оттенки, напоминающие еду: масло, мед, карамель, миндаль. Масляно-желтый - буквально часть этой палитры.

Почему коричневый цвет - тренд лета 2025

Новая нейтральная база

Вместо привычного черного или серого, стилисты часто советуют коричневый - глубокий, теплый, универсальный. Летом он выглядит мягче и органичнее черного и лучше сочетается с природными тканями.

Тренд на природные оттенки

Мода 2025 года активно обращается к оттенкам природы - хаки, терракот, песочный, оливковый, какао. Они ассоциируются со стабильностью и спокойствием.

Люксовое звучание

Коричневый - частый гость в коллекциях люксовых брендов типа The Row, Bottega Veneta, Loewe, формирующих визуальный код "тихой роскоши" (quiet luxury).