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Гламурные 80-е: жена Усика удивила стильным луком в кожаном комбинезоне

Пятница 27 июня 2025 13:32
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Гламурные 80-е: жена Усика удивила стильным луком в кожаном комбинезоне Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Катерина Собкова

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина снова привлекла внимание ярким образом. На этот раз она выбрала эффектный кожаный комбинезон в стилистике 80-х.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Какой образ выбрала Екатерина Усик

На фото жена Усика позирует в смелом и гламурном образе на фоне винтажного автомобиля. Она одета в белый комбинезон из кожи с глубоким V-образным вырезом.

Ключевая деталь наряда - очень выраженные, объемные и структурированные плечи, придающие силуэту драматичности.

Талия подчеркнута, а низ комбинезона - короткие шорты. Образ дополнен массивными серьгами и ярким макияжем с акцентом на губы бордового цвета.

Гламурные 80-е: жена Усика удивила стильным луком в кожаном комбинезоне

Екатерина Усик показала модный лук (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Какой это стиль

Этот стиль - это яркий пример моды 80-х годов (так называемый стиль "power dressing"). Именно в 80-х годах в моду вошли широкие, гипертрофированные плечи с подплечниками, символизировавшими силу, власть и независимость женщины.

Тогда наряды, напоминавшие деловые костюмы, но с более смелыми элементами, были на пике популярности.

Гламурные 80-е: жена Усика удивила стильным луком в кожаном комбинезоне

Жена Усика показала дерзкий образ (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Power Dressing (стиль "сильной женщины")

Это был, пожалуй, самый влиятельный тренд десятилетия, особенно в деловом мире. Женщины стремились сравниться с мужчинами на работе, и мода стала их инструментом для демонстрации силы и уверенности.

Гипертрофированные плечи: это "визитка" 80-х. Подплечники вставляли везде - в пиджаки, блузы, пальто, платья. Чем шире плечи, тем сильнее выглядела женщина.

Мужской крой: пиджаки и блейзеры шили на мужской манер, но сочетали с более женственными элементами, такими как юбки-карандаши или яркие блузы.

Культ тела и аэробика

Благодаря популяризации аэробики и фитнеса спортивный стиль стал частью повседневного гардероба.

Яркие лосины и леггинсы: неоновый или кислотный цвет.

Трико и боди: часто в сочетании с шортами.

Повязки на голову, гетры и кроссовки: это было модно носить не только в спортзале, но и на улице.

Максимализм и избыточность

Модный принцип 80-х: "больше - это лучше".

Пышные прически: химическая завивка, начес, тонны лака для волос. Чем больше объем, тем лучше.

Яркий макияж: голубые тени, розовые румяна, яркая помада - часто использовалось все вместе.

Массивные аксессуары: большие серьги-кольца, яркие пластиковые браслеты (часто несколько штук на одной руке), широкие ремни и жемчужные бусы в несколько рядов.

Блеск и пайетки: вечерние наряды изобиловали блестками, пайетками, люрексом и металлизированными тканями.

Гламурные 80-е: жена Усика удивила стильным луком в кожаном комбинезоне

Екатерина Усик показала стильный лук в духе 80-х фото: instagram.com/usyk_kate1505)

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