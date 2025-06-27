60-летняя Моника Беллуччи позировала в купальнике для модного глянца (фото)

60-летняя голливудская актриса Моника Беллуччи снялась в купальнике для обложки журнала Marie Claire.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Актриса появилась на опубликованном фото в черном купальнике и белой рубашке, которую слегка расстегнула и спустила с плеч.

Беллуччи позировала с макияжем, в котором акцент сделан на темно-розовую помаду, а ее волосы были уложены мягкими локонами.

Образ завершали круглые золотые серьги, кольца и часы от роскошного бренда Cartier.

Реакция фанов

В комментариях под постом поклонники засыпали актрису комплиментами, отмечая ее молодой вид.

С каждым годом она только хорошеет

Какая же она красивая

Ты невероятная

Роскошная фигура

Как всегда, непревзойденная

Краткая биография Моники Беллуччи

Моника Анна Мария Беллуччи родилась в 1964 году в итальянском городе Читта-ди-Кастелло. Ее считают одной из самых известных и привлекательных женщин в мире.

Сначала она работала моделью - представляла бренды Dolce & Gabbana, Cartier, Dior, а впоследствии перешла в кино.

Моника Беллуччи (фото: Getty Images)

Первую роль получила в 1991 году, а европейскую славу получила после фильма "Квартира".

Мировое признание принесла роль в драме "Малена" (2000). Далее были "Матрица", "Астерикс и Обеликс", "Страсти Христовы", "Необратимость" - фильм, который вызвал громкие дискуссии. А в 50 лет она стала самой старшей "девушкой Бонда" в ленте "Спектр".

Кадр из фильма "Мафия мама"

Монику неоднократно приглашали в жюри Каннского кинофестиваля, а в 2016 году она стала кавалером Ордена Почетного легиона.

Имеет престижные награды и является членом Американской киноакадемии.

Беллуччи была замужем за фотографом Клаудио Бассо и актером Венсаном Касселем.

В браке с Касселем у них родились две дочери - Дева и Леони. После развода в 2013 году сохранили хорошие отношения.

С 2023 года актриса встречается с режиссером Тимом Бертоном. В одном из интервью она впервые публично призналась ему в любви.