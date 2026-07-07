ИИ нашел 100-летнюю ошибку ученых: история появления денег может измениться

Индская (Хараппская) цивилизация бронзового века, процветавшая в 2600-1900 годах до нашей эры, занимала площадь около миллиона квадратных километров и вела активную международную торговлю, но при этом не имела монет.

В течение столетия лингвисты безуспешно пытались найти признаки разговорной речи. Институт интегративных и междисциплинарных исследований в Торонто доказывает: ошибка скрывалась в самом предположении ученых, ведь артефакты оказались чисто административными кредитными инструментами.

Математические доказательства: что увидел ИИ

Для проверки теории научная группа во главе с Борисом Кригером использовала нейросеть Claude Opus для анализа позиционной энтропии надписей.

Исследование охватило выборку из 179 печатей с изображением единорога, найденных при раскопках древнего города Мохенджо-Даро. Применение ИИ позволило выявить четкие закономерности, ранее ускользавшие от лингвистов.

Харрапские печати (источник: Wikimedia Commons)

Главные статистические открытия компьютерного анализа:

Уникальность комбинаций: 98,3% всех надписей на печатях являются абсолютно уникальными последовательностями знаков, что статистически исключает случайный набор или просто кодирование собственных имен.

Структурированный формат: уровень информационного разнообразия (энтропии) сильно зажат на краях надписей и расширяется в личном пространстве внутри.

Это, считают исследователи, классический признак форматизированного кода (например, как идентификационный номер налогоплательщика), а не живого языка.

Позиция цифр: символы, обозначаемые числительными, составляют 15,4% всего массива данных и почти всегда стоят на предпоследнем месте - именно там, где в современных документах расположено поле категории или типа тарифа.

Аномалия двойки. Цифра 2 составляет 66,9% всех найденных числительных - это указывает на фиксацию уровней доступа или статусов в гильдии, а не на подсчет количества товара.

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Печать, обнаруженная при раскопках археологического памятника Мохенджо-Даро в долине Инда (источник: Wikimedia Commons)

Механика древнего безналичного расчета

Согласно выводам ученых, система работала по принципу современного пречипового банковского пластика.

Выпуклые знаки на каменной печати, которую купец носил с собой, вжимались в сырую глину, создавая транзакционный отпечаток так же, как эмбосированные цифры на старой кредитной карте оставляли след на копировальной бумаге.

Система состояла из двух ключевых элементов :

Носитель (каменная печать купца) : где животный мотив служил логотипом гильдии или эмитента, а последовательность уникальных знаков выступала номером счета.

: где животный мотив служил логотипом гильдии или эмитента, а последовательность уникальных знаков выступала номером счета. Документ (глиняный слепок на складе), фиксировавший отсроченное закрытие долга.

Такой подход позволял полностью разделить оставшийся у владельца инструмент авторизации и запись о транзакции, которую забирали контрагенты.

Теперь авторы исследования сформулировали четкие критерии для опровержения или подтверждения своей теории: они планируют протестировать весь массив из 5500 известных надписей.

Поскольку работа предлагает математически обоснованное решение возрастной загадки, авторы официально подали заявку на соискание премии имени Ираватхама Махадевана в размере 1 миллиона долларов США.