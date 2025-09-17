ИИ заменит судей в футболе? Тренер "Ливингстона" рассказал о будущем игры с камерами

"VAR не всегда помогает игре"

Шотландская Премьер-лига использует систему видеоассистента арбитра уже почти три года, однако технологии определения офсайда или линии ворот там до сих пор нет. Причина - слишком высокая стоимость.

В мае 2024 года независимая комиссия Шотландской футбольной ассоциации подтвердила, что 90,3% решений арбитров на поле были правильными, а с учетом VAR этот показатель возрастал до 97,8%. В то же время этот сезон уже вызвал новые споры.

"Только в минувшие выходные было два или три действительно плохих решения. Я не уверен, что VAR сейчас помогает игре. Ведь видеозаписи интерпретирует персонал, и именно это большая проблема", - заявил Мартиндейл.

Стоимость технологий растет

По словам тренера, "Ливингстон" тратит более 100 тысяч фунтов в сезон на систему VAR, и эти расходы постоянно растут.

"Одним из моих самых больших беспокойств было то, сколько это будет стоить и насколько эта стоимость будет расти ежегодно. Но чтобы сделать футбол лучше, мы должны вкладывать больше средств в технологии", - отметил он.

"Будущее может быть за искусственным интеллектом"

Мартиндейл не исключает, что с развитием цифровых технологий судей на поле заменит искусственный интеллект.

"Где это закончится? Закончится ли это без судей на поле, и игру будет судить ИИ? Камеры снимают матч, камеры принимают решения. Если посмотреть на прогнозы, то к 2030 году эволюция искусственного интеллекта будет намного мощнее человеческой расы", - заявил наставник "Ливингстона".

При этом он пошутил, что если менеджеры тоже окажутся лишними в мире ИИ, то он "вернется на строительную площадку".