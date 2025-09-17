ШІ замінить суддів у футболі? Тренер "Лівінгстона" розповів про майбутнє гри з камерами

"VAR не завжди допомагає грі"

Шотландська Прем'єр-ліга використовує систему відеоасистента арбітра вже майже три роки, проте технології визначення офсайду чи лінії воріт там досі немає. Причина - занадто висока вартість.

У травні 2024 року незалежна комісія Шотландської футбольної асоціації підтвердила, що 90,3% рішень арбітрів на полі були правильними, а з урахуванням VAR цей показник зростав до 97,8%. Водночас цей сезон уже викликав нові суперечки.

"Лише минулих вихідних було два чи три справді погані рішення. Я не впевнений, що VAR зараз допомагає грі. Адже відеозаписи інтерпретує персонал, і саме це велика проблема", - заявив Мартіндейл.

Вартість технологій зростає

За словами тренера, "Лівінгстон" витрачає понад 100 тисяч фунтів на сезон на систему VAR, і ці витрати постійно зростають.

"Одним із моїх найбільших занепокоєнь було те, скільки це коштуватиме і наскільки ця вартість зростатиме щороку. Але щоб зробити футбол кращим, ми повинні вкладати більше коштів у технології", - зазначив він.

"Майбутнє може бути за штучним інтелектом"

Мартіндейл не виключає, що з розвитком цифрових технологій суддів на полі замінить штучний інтелект.

"Де це закінчиться? Чи закінчиться це без суддів на полі, і гру судитиме ШІ? Камери знімають матч, камери приймають рішення. Якщо подивитися на прогнози, то до 2030 року еволюція штучного інтелекту буде набагато потужнішою за людську расу", - заявив наставник "Лівінгстона".

При цьому він пожартував, що якщо менеджери теж виявляться зайвими у світі ШІ, то він "повернеться на будівельний майданчик".