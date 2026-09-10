Хакеры уже используют уязвимость в Chrome: вышло экстренное обновление
Google выпустила стабильную версию браузера Chrome 153, устраняющую 230 уязвимостей системы безопасности, пять из которых получили статус критических. Разработчики подтвердили, что для одного из пробелов в сети уже существует активный эксплойт.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Google Chrome Releases.
Уязвимость в двигателе V8
По словам разработчиков, наибольшую угрозу представляет ошибка записи вне выделенного буфера (out-of-bounds write) под идентификатором CVE-2026-87491.
Она обнаружена в двигателе V8, который отвечает за обработку JavaScript и WebAssembly.
Особенности уязвимости:
Для запуска постороннего кода внутри песочницы злоумышленнику достаточно заставить пользователя открыть специально сформированную HTML-страницу.
Это уже седьмой zero-day баг в Chrome, активно используемый хакерами в 2026 году - предыдущий тип confusion в V8 под кодом CVE-2026-85046 закрыли всего за пять дней до этого.
Об ошибке 6 августа сообщил исследователь Джихен Чон из лаборатории Compsec Сеульского национального университета, получив вознаграждение в размере 2500 долларов (Google оценивает ее уровень опасности как средний).
Критические баги и привлечение ИИ к поиску
Пять наиболее критических уязвимостей относятся к другим компонентам браузера.
Четыре из них обнаружены в интерфейсе обработки 3D-графики WebGL (CVE-2026-87464, CVE-2026-87488, CVE-2026-87438 и CVE-2026-87527), а пятая (CVE-2026-872) - в модуле Cast, который транслирует контент на телевизоры
Интересно, что в списке благодарностей за обнаружение багов Google впервые назвала автоматизированные системы поиска ошибок – Big Sleep, а один из отчетов прислал инструмент OpenAI Codex Security.
Угроза для Edge, Brave, Opera и Vivaldi
Поскольку двигатель V8 является частью проекта с открытым исходным кодом Chromium, уязвимость затрагивает почти все популярные браузеры, кроме Firefox и Safari.
Microsoft Edge, Brave, Opera, Vivaldi и Samsung Internet также выпускают соответствующую поправку по собственному графику, поэтому пользователям этих программ необходимо проверить наличие апдейтов.
Почему защита не работает без перезапуска?
Google разворачивает Chrome 153 поэтапно в течение нескольких дней или недель.
Однако главная проблема заключается в поведении пользователей: браузер загружает обновление в фоновом режиме, но патч не применяется, пока приложение полностью не закроют и не откроют снова.
Надпись "Chrome обновлено" в настройках не гарантирует защиты, если браузер оставался открытым с десятками вкладок.
Кроме этого, начиная с версии Chrome 153, Google изменяет частоту релизов. Теперь бета- и стабильные сборки для Windows, macOS, Linux, Android и iOS будут выходить каждые две недели вместо четырех.
Следующая версия Chrome 154 запланирована на 22 сентября.
Как проверить и активировать обновление?
Для проверки состояния защиты необходимо перейти по адресу chrome://settings/help. Приложение автоматически проверит наличие исправлений и загрузит их.
Защищенные версии программного обеспечения:
- Windows и macOS: 153.0.8010.36 или 153.0.8010.37;
- Linux: 153.0.8010.36.
Если после загрузки появляется кнопка "Перезапустить" (Relaunch), обязательно нажмите ее - именно это действие завершает установку защитного патча.
Если на странице отображается 152-я версия и ничего не происходит, устройство еще не в очереди в поэтапном развертывании, поэтому проверку следует повторить позже.