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Хакеры уже используют уязвимость в Chrome: вышло экстренное обновление

16:21 10.09.2026 Чт
3 мин
Одна из уязвимостей уже под атакой
aimg Ольга Завада
Хакеры уже используют уязвимость в Chrome: вышло экстренное обновление Google изменяет график обновлений Chrome (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google выпустила стабильную версию браузера Chrome 153, устраняющую 230 уязвимостей системы безопасности, пять из которых получили статус критических. Разработчики подтвердили, что для одного из пробелов в сети уже существует активный эксплойт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Google Chrome Releases.

Уязвимость в двигателе V8

По словам разработчиков, наибольшую угрозу представляет ошибка записи вне выделенного буфера (out-of-bounds write) под идентификатором CVE-2026-87491.

Она обнаружена в двигателе V8, который отвечает за обработку JavaScript и WebAssembly.

Особенности уязвимости:

Для запуска постороннего кода внутри песочницы злоумышленнику достаточно заставить пользователя открыть специально сформированную HTML-страницу.

Это уже седьмой zero-day баг в Chrome, активно используемый хакерами в 2026 году - предыдущий тип confusion в V8 под кодом CVE-2026-85046 закрыли всего за пять дней до этого.

Об ошибке 6 августа сообщил исследователь Джихен Чон из лаборатории Compsec Сеульского национального университета, получив вознаграждение в размере 2500 долларов (Google оценивает ее уровень опасности как средний).

Критические баги и привлечение ИИ к поиску

Пять наиболее критических уязвимостей относятся к другим компонентам браузера.

Четыре из них обнаружены в интерфейсе обработки 3D-графики WebGL (CVE-2026-87464, CVE-2026-87488, CVE-2026-87438 и CVE-2026-87527), а пятая (CVE-2026-872) - в модуле Cast, который транслирует контент на телевизоры

Интересно, что в списке благодарностей за обнаружение багов Google впервые назвала автоматизированные системы поиска ошибок – Big Sleep, а один из отчетов прислал инструмент OpenAI Codex Security.

Угроза для Edge, Brave, Opera и Vivaldi

Поскольку двигатель V8 является частью проекта с открытым исходным кодом Chromium, уязвимость затрагивает почти все популярные браузеры, кроме Firefox и Safari.

Microsoft Edge, Brave, Opera, Vivaldi и Samsung Internet также выпускают соответствующую поправку по собственному графику, поэтому пользователям этих программ необходимо проверить наличие апдейтов.

Почему защита не работает без перезапуска?

Google разворачивает Chrome 153 поэтапно в течение нескольких дней или недель.

Однако главная проблема заключается в поведении пользователей: браузер загружает обновление в фоновом режиме, но патч не применяется, пока приложение полностью не закроют и не откроют снова.

Надпись "Chrome обновлено" в настройках не гарантирует защиты, если браузер оставался открытым с десятками вкладок.

Кроме этого, начиная с версии Chrome 153, Google изменяет частоту релизов. Теперь бета- и стабильные сборки для Windows, macOS, Linux, Android и iOS будут выходить каждые две недели вместо четырех.

Следующая версия Chrome 154 запланирована на 22 сентября.

Как проверить и активировать обновление?

Для проверки состояния защиты необходимо перейти по адресу chrome://settings/help. Приложение автоматически проверит наличие исправлений и загрузит их.

Защищенные версии программного обеспечения:

  • Windows и macOS: 153.0.8010.36 или 153.0.8010.37;
  • Linux: 153.0.8010.36.

Если после загрузки появляется кнопка "Перезапустить" (Relaunch), обязательно нажмите ее - именно это действие завершает установку защитного патча.

Если на странице отображается 152-я версия и ничего не происходит, устройство еще не в очереди в поэтапном развертывании, поэтому проверку следует повторить позже.

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