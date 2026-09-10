Хакери вже використовують діру у Chrome: вийшло екстрене оновлення

Google випустила стабільну версію браузера Chrome 153, яка усуває 230 уразливостей системи безпеки, п'ять із яких отримали статус критичних. Розробники підтвердили, що для однієї з прогалин у мережі вже існує активний експлойт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Google Chrome Releases .

Вразливість у рушії V8

За словами розробників, найбільшу загрозу становить помилка запису поза межами виділеного буфера (out-of-bounds write) під ідентифікатором CVE-2026-87491.

Вона виявлена у двигуні V8, який відповідає за обробку JavaScript та WebAssembly.

Особливості вразливості:

Для запуску стороннього коду всередині пісочниці зловмиснику достатньо змусити користувача відкрити спеціально сформовану HTML-сторінку.

Це вже сьомий zero-day баг у Chrome, який активно використовується хакерами у 2026 році - попередній тип confusion у V8 під кодом CVE-2026-85046 закрили всього за п'ять днів до цього.

Про помилку 6 серпня повідомив дослідник Джіхен Чон з лабораторії Compsec Сеульського національного університету, отримавши винагороду в розмірі 2 500 доларів (Google оцінює її рівень небезпеки як середній).

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Критичні баги та залучення ШІ до пошуку

П'ять найбільш критичних уразливостей стосуються інших компонентів браузера.

Чотири з них виявлені в інтерфейсі обробки 3D-графіки WebGL (CVE-2026-87464, CVE-2026-87488, CVE-2026-87438 та CVE-2026-87527), а п'ята (CVE-2026-87628) - у модулі Cast, який транслює вміст на телевізори.

Цікаво, що у списку подяк за виявлення багів Google вперше назвала автоматизовані системи пошуку помилок - Big Sleep, а один із звітів надіслав інструмент OpenAI Codex Security.

Загроза для Edge, Brave, Opera та Vivaldi

Оскільки двигун V8 є частиною проєкту з відкритим вихідним кодом Chromium, уразливість зачіпає майже всі популярні браузери, окрім Firefox та Safari.

Microsoft Edge, Brave, Opera, Vivaldi та Samsung Internet також випускають відповідне виправлення за власним графіком, тому користувачам цих програм необхідно перевірити наявність апдейтів.

Чому захист не працює без перезапуску?

Google розгортає Chrome 153 поетапно протягом кількох днів або тижнів.

Проте головна проблема полягає у поведінці користувачів: браузер завантажує оновлення у фоновому режимі, але патч не застосовується, поки програму повністю не закриють і не відкриють знову.

Напис "Chrome оновлено" у налаштуваннях не гарантує захисту, якщо браузер залишався відкритим із десятками вкладок.

Окрім цього, починаючи з версії Chrome 153, Google змінює частоту релізів. Тепер бета- та стабільні збірки для Windows, macOS, Linux, Android та iOS виходитимуть кожні два тижні замість чотирьох.

Наступна версія Chrome 154 запланована на 22 вересня.

Як перевірити та активувати оновлення?

Щоб перевірити стан захисту, необхідно перейти за адресою chrome://settings/help. Додаток автоматично перевірить наявність виправлень та завантажить їх.

Захищені версії програмного забезпечення:

Windows та macOS: 153.0.8010.36 або 153.0.8010.37;

Linux: 153.0.8010.36.

Якщо після завантаження з'являється кнопка "Перезапустити" (Relaunch), обов'язково натисніть її - саме ця дія завершує інсталяцію захисного патча.

Якщо на сторінці відображається 152-га версія і нічого не відбувається, ваш пристрій ще не в черзі у поетапному розгортанні, тож перевірку слід повторити пізніше.