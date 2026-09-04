Google выпустила большое обновление Android: Gemini, Find Hub и Messages получили новые фишки

Google выпустила сентябрьское обновление Android Drop с пятью новыми функциями смартфонов. Среди них - новые возможности Gemini, защита от укачки в транспорте и улучшение для общения и доступности.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на News From Google .

Поиск вещей без трекеров через Gemini и Find Hub

Google интегрирует Gemini в новый раздел Find Hub. Это позволит контролировать местонахождение предметов без использования физических меток типа Pixel Tag или AirTag.

Пользователи смогут попросить Gemini запомнить, куда они положили вещи без трекеров - например, загранпаспорт или запасные ключи.

Для надежности описания можно добавить фотографию. Если нужно найти предмет, достаточно спросить об этом у Gemini или просмотреть вкладку сохраненных вещей в Find Hub.

Функция будет доступна для устройств с Android 16 и более новыми версиями в странах с поддержкой Gemini и Find Hub.

Защита от тошноты в транспорте

Для борьбы с укачиванием при использовании смартфона в движении Google разработала функцию Motion Assist, похожую на Vehicle Motion Cues от Apple.

Система отображает на экране подвижные точки, синхронизирующиеся с движением транспортного средства. Это помогает вестибулярному аппарату адаптироваться к зрительному восприятию.

Пользователи могут настраивать форму, цвет и прозрачность точек, включая режим автоматически или через панель быстрых настроек.

Функция появится на всех смартфонах под управлением Android 17.

Голосовой помощник Guided Vision в Gemini Live

Для людей с недостатками зрения и незрячих пользователей в Gemini Live добавлен режим Guided Vision .

Используя камеру смартфона, искусственный интеллект помогает ориентироваться в пространстве и решать бытовые задачи.

Считывайте мелкий шрифт на этикетках продуктов.

Распознавать блюда в меню ресторанов с тусклым освещением.

Точно наводить камеру на нужный объект благодаря подсказкам.

Технология будет доступна на широком спектре устройств - от Android 9 и более новых версий в регионах, где работает Gemini.

Совместная работа с заметками в Google Messages

В приложении Google Messages появилась прямая интеграция с сервисом Google Keep.

В меню добавления контента (иконка с плюсом) добавлен соответствующий ярлык, позволяющий создавать и редактировать общие списки (например, списки покупок или планы на отпуск) непосредственно в окне переписки, не переключаясь между приложениями.

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Персонализация и новые темы чатов

Google Messages также получил дополнительные параметры кастомизации интерфейса.

Пользователи могут устанавливать произвольные изображения или фотографии из своей галереи как фоновый рисунок для отдельных чатов.

Текстовые пузырьки сообщений автоматически адаптируют цветовую гамму под выбранное изображение, однако их цвет можно настроить и вручную.