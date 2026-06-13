ШІ вперше керував бойовими дронами у системі рою - чому оператор більше не потрібен

Компанія Shield AI, яка розробляє автономні системи для армії США, оголосила про історичний успіх. Її фірмовий ШІ Hivemind уперше повністю самостійно скоординував спільний політ абсолютно різних дронів, створивши "розумний" бойовий рій.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Defence Blog .

ШІ-пілот для умов жорсткої радіоелектронної боротьби

Головна цінність технології Hivemind полягає у тому, що ШІ розроблений як бортовий "віртуальний пілот" для місій у зонах, де повністю заблоковано GPS та глушиться зв'язок (умови РЕБ).

Система не чекає на команди від оператора. Вона приймає рішення у режимі реального часу, аналізуючи дані з власних датчиків, заздалегідь завантажені параметри місії та поведінку інших літальних апаратів у групі.

Під час останніх випробувань в Оклахомі ШІ керував командою із двох кардинально різних за архітектурою безпілотників:

V-BAT (від Shield AI) - апарат вертикального злету та посадки, який запускається зі спеціального контейнера-тубуса без злітної смуги чи катапульти. Він здатний годинами кружляти над ціллю.

Hornet (від Destinus Defence) - швидкісні та маневрені штурмові дрони швейцарсько-іспанського виробництва, створені для швидких ударів у небезпечному повітряному просторі.

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Нова тактика: летючий сервер та штурмовики

Під час тесту дрони виконували чітко розподілені ролі. Великий безпілотник V-BAT піднявся на висоту і працював не як розвідник, а як повітряний вузол зв'язку. Він створив навколо себе стійку "коміркову" мережу (mesh-network), яка поєднала наземну станцію керування та швидкісні дрони Hornet.

Завдяки цьому навіть коли ворожий РЕБ намагався заглушити прямий сигнал із землі до штурмовиків Hornet, ШІ на борту V-BAT миттєво ретранслював оновлені бойові завдання та координати на інші дрони в радіусі дії.

Перед стартом у систему завантажили лише загальний план місії. Проте вже під час польоту ШІ Hivemind отримував динамічні ввідні дані. Він самостійно перераховував траєкторії руху, змінював курси літаків і перерозподіляв цілі між дронами прямо у повітрі без жодного втручання людини.

Чому це змінить майбутнє військових конфліктів?

Сучасний військовий арсенал будь-якої країни - це зазвичай збір техніки від різних виробників, де програми та радіостанції часто несумісні між собою. Тести в Оклахомі довели, що ШІ Hivemind здатний ефективно керувати навіть тими безпілотниками, для яких він початково не був створений.

"Коли така технологія стане масовим стандартом, класичне співвідношення "один оператор - один дрон" зникне назавжди. Один військовий зможе давати завдання цілому флоту автономних машин, а екосистема ШІ сама вирішуватиме, як саме виконати наказ у вогняному небі", - резюмували розробники.