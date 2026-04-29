Claude появился в Photoshop: что умеет новый ИИ-инструмент

15:26 29.04.2026 Ср
2 мин
Отныне ИИ-агент Claude будет работать непосредственно внутри профессиональных программ
aimg Ольга Завада
Claude появился в Photoshop: что умеет новый ИИ-инструмент Claude стал частью дизайнерского софта (фото: Pexels)

Anthropic продолжает погружение в креативную индустрию. После запуска Claude Design компания представила специальные коннекторы для интеграции ИИ в софт от Adobe, Affinity, Autodesk и Ableton.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на статью в блоге Anthropic.

Интеграция с креативными редакторами позволяет Claude получать данные из приложений и выполнять команды через их внутренние API:

Adobe Creative Cloud: Claude может взаимодействовать с Photoshop, Premiere и Express, помогая создавать дизайн или монтировать видео по текстовым запросам.

Blender: ИИ получил интерфейс для работы с Python API приложения. Это позволяет Claude исправлять ошибки в 3D-сценах, создавать новые инструменты и массово изменять объекты.

Ableton: коннектор позволяет музыкантам получать мгновенные ответы на сложные технические вопросы.

Цель - сделать креативность не скучной

В Anthropic отмечают, что ИИ не заменит воображение художника, однако возьмет на себя техническую работу, которая отнимает время. Речь идет о повторяющихся задачах, ручной настройке параметров и поиске технических решений.

Ключевые сценарии использования:

Обучение: ИИ работает как персональный ментор, объясняя функции сложных стеков модификаторов или синтезаторов.

Написание кода: Claude Code создает плагины, кастомные шейдеры и скрипты для процедурной анимации непосредственно под креативные задачи.

Связь между инструментами: ИИ может конвертировать форматы и синхронизировать ассеты (рабочие цифровые материалы) между различными программами (например, между 3D-редактором и аудиософтом).

Автоматизация: пакетная обработка данных и настройка структуры проектов теперь занимают секунды вместо часов работы вручную.

Поддержка опенсорс-сообщества

Вместе с техническим обновлением Anthropic объявила, что становится корпоративным патроном Blender Development Fund. Компания ежегодно будет выделять не менее 240 000 евро на развитие Blender.

Как заявили в стартапе, это поможет программе "оставаться бесплатной и открытой, позволяя разработчикам сосредоточиться на создании новых инструментов для художников независимо от коммерческого давления".

Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
