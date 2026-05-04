Пентагон интегрирует ИИ в секретные сети: что это меняет для военных решений США

Министерство обороны США объявило о заключении стратегических соглашений с семью лидерами в области искусственного интеллекта. Цель партнерства - развертывание передовых систем в секретных сетях Пентагона для создания первой в мире "ИИ-армии".

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пост Министерства обороны США в X.

Согласно плану Пентагона, ИИ-системы будут интегрированы в сетевые среды уровней Impact Level 6 и Impact Level 7. Это наиболее защищенные сегменты сетей, где обрабатывается секретная информация.

ИИ будет использоваться для быстрого синтеза данных, улучшения ситуационной осведомленности и ускорения принятия решений в сложных боевых условиях.

"Эти соглашения ускоряют трансформацию вооруженных сил США в боевую силу, где ИИ стоит на первом месте", - отметили в ведомстве.

Сегодня @DeptofWar заключил соглашения с СЕМЬЮ ведущими мировыми компаниями по разработке моделей и инфраструктуры ИИ для развертывания пограничных возможностей на засекреченных сетях Департамента:



- SpaceX

- OpenAI

- Google

- NVIDIA

- Reflection

- Microsoft

- Amazon - Department of War CTO (@DoWCTO) May 1, 2026

Скандал вокруг Anthropic

Главной сенсацией стало отстранение технологического стартапа Anthropic (разработчика ИИ Claude). В марте Пентагон признал фирму "рискованной для национальной безопасности" - это первый подобный случай в отношении американской компании-разработчика нейросетей.

Заключение сделок сразу с несколькими конкурентами Anthropic дает администрации Трампа значительный рычаг влияния. На кону стоят огромные прибыли, за которые соревнуются лидеры рынка. Хотя список новых партнеров широк, Пентагон уже имеет действующие контракты с Palantir и OpenAI.

Аналитики утверждают, что Минобороны США ускорило процесс допуска поставщиков ИИ к средам с данными самого высокого уровня секретности, сократив процедуру, которая ранее длилась более 18 месяцев, до менее чем трех месяцев.

В ведомстве заявили, что соглашение помогает избежать зависимости от какого-то одного поставщика. Чиновники отметили, что стремятся "создать архитектуру, которая предотвратит зависимость от поставщика ИИ и сохранит долгосрочную гибкость для Объединенных вооруженных сил".

Конфликтная принципиальность: возможно ли достичь консенсуса?

Основной точкой раздора остаются так называемые "предохранители" (guardrails). Anthropic настаивает на ограничении использования своего ИИ в создании автономного оружия и систем массовой слежки за гражданами. Администрация Трампа, в свою очередь, требует от разработчиков полной свободы действий для военных в рамках "любых законных целей".

Привлечение конкурентов, в частности Microsoft и NVIDIA, демонстрирует готовность Пентагона двигаться вперед даже без Anthropic, если компания не пойдет на уступки в вопросах военного использования ИИ.

Финансовые условия контрактов с семью выбранными компаниями пока остаются засекреченными.