ua en ru
Чт, 07 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

ИИ выходит в космос: Anthropic подключает дата-центры SpaceX к своим моделям

13:36 07.05.2026 Чт
3 мин
Вычисления в космосе станут реальностью?
aimg Ольга Завада
ИИ выходит в космос: Anthropic подключает дата-центры SpaceX к своим моделям Anthropic удваивает лимиты Claude благодаря SpaceX (фото: Magnific)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Компания Anthropic заключила масштабное соглашение со SpaceX, которое не только расширяет наземные мощности для нейросети Claude, но и открывает путь к вычислениям в космосе.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на материал в официальном блоге Anthropic.

Больше интересного: Claude появился в Photoshop: что умеет новый ИИ-инструмент

Потребность в огромных вычислительных ресурсах заставляет ИИ-разработчиков искать нестандартные решения. Новое партнерство со SpaceX позволяет Anthropic привлечь сотни тысяч новых видеокарт для обработки запросов.

Аналитики утверждают, что такое сотрудничество "мгновенно отразится на скорости и доступности Claude для пользователей".

Наиболее амбициозной частью соглашения являются планы по созданию орбитальных серверов, которые обеспечат ИИ практически неограниченной энергией и новыми возможностями для глобального масштабирования.

Какие же ключевые изменения увидят пользователи и разработчики уже в ближайшее время?

Существенное повышение лимитов для Claude Code

Для профессионалов, которые используют инструменты Claude для написания и анализа кода, условия становятся значительно более лояльными.

Удвоение лимитов: Anthropic вдвое увеличивает лимиты на 5-часовые сессии для тарифных планов Pro, Max, Team и Enterprise.

Отмена ограничений в пиковые часы: владельцы аккаунтов Pro и Max больше не будут ощущать снижение скорости или доступности сервиса во время максимальной нагрузки на систему.

ИИ выходит в космос: Anthropic подключает дата-центры SpaceX к своим моделям

Обновлены ограничения на количество запросов к API для моделей Claude Opus (скриншот: Anthropic)

Обновление API для модели Opus

Самая сложная и мощная модель Anthropic - Claude Opus - стала значительно эффективнее для коммерческого использования. Компания подняла лимиты скорости (rate limits) для API - это позволит бизнесу внедрять ИИ в проекты с высокой нагрузкой без задержек в ответах.

Дата-центр Colossus 1

Основным источником новых мощностей станет дата-центр Colossus 1, принадлежащий компании Илона Маска.

Преимущества:

Технический масштаб: Anthropic получает доступ к более 300 мегаватт энергии, что обеспечивает работу более 220 000 графических процессоров NVIDIA.

Сроки и влияние: новые ресурсы начнут действовать в течение месяца - это напрямую улучшит опыт использования Claude для подписчиков уровней Pro и Max.

Орбитальный ИИ: стороны уже обсуждают развитие "космических вычислений" мощностью в несколько гигаватт, что позволит избежать наземных ограничений электросетей.

Глобальное расширение

Anthropic продолжает строить сеть вместе с другими гигантами рынка. Кроме SpaceX, компания имеет соглашения с Amazon (до 2026 года), Google и Microsoft.

Требования регуляторов: часть новых мощностей будет развернута в Европе и Азии. Цель - соответствовать строгим правилам хранения данных в финансовом и медицинском секторах.

Социальные гарантии: Anthropic подтвердила намерение компенсировать любой возможный рост цен на электричество для жителей США, вызванный строительством новых энергозависимых дата-центров. Аналогичные программы планируют внедрять и в других странах, где внедрят технологические решения.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Искусственный интеллект
Новости
Украина в ответ на удары РФ будет действовать справедливо - со дня на день, - Зеленский
Украина в ответ на удары РФ будет действовать справедливо - со дня на день, - Зеленский
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта