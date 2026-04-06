ИИ без цензуры и интернета: вышел карманный гаджет для запуска сверхмощных нейросетей

Технические характеристики и производительность

Ключевая особенность AI Pocket Lab - "беспрецедентный" для таких габаритов объем памяти. Устройство по размерам близко к смартфону (всего 14,2 × 8 см), однако имеет специфическую архитектуру.

Ключевые параметры:

Процессор: 12-ядерный чип ARM;

Память: 80 ГБ ОЗУ LPDDR5X (48 ГБ выделено под NPU);

Производительность: до 190 триллионов операций в секунду (TOPS);

Накопитель: 1 ТБ SSD (PCIe 4.0);

Питание: потребление до 30 Вт (блок питания на 65 Вт идет в комплекте).

Девайс не является полностью автономным ПК - он работает как внешний вычислительный модуль для Windows, macOS или Linux. Разработчики заявляют о поддержке более 50 открытых языковых моделей, включая Llama 3.1, Qwen и DeepSeek.

Локальный ИИ без облачного хранилища

По словам разработчиков, гаджет способен запускать модели с 120 миллиардами параметров. Для сравнения: современные смартфоны обычно способны обрабатывать лишь простые чат-боты на 8 миллиардов параметров.

Основные преимущества AI Pocket Lab:

Конфиденциальность : данные не передаются на серверы корпораций. Все обрабатывается внутри устройства, что снимает риски утечки информации.

: данные не передаются на серверы корпораций. Все обрабатывается внутри устройства, что снимает риски утечки информации. Никаких подписок : пользователь платит за железо один раз и получает доступ к "флагманскому" уровню ИИ без ежемесячных платежей за токены.

: пользователь платит за железо один раз и получает доступ к "флагманскому" уровню ИИ без ежемесячных платежей за токены. Автономность: ИИ доступен в местах, где нет связи, или в условиях полной изоляции от сети.

Скорость генерации составляет от 18 до 40 токенов в секунду - это позволяет использовать его как полноценный рабочий инструмент. Цена AI Pocket Lab по предварительному заказу составляет от 1 299 до 1 399 долларов.