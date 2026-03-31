Siri станет многозадачной. Apple тестирует новую функцию, - Bloomberg

19:52 31.03.2026 Вт
3 мин
Следующая версия ассистента должна выполнять более сложные цепочки действий без лишних команд
aimg Мария Науменко
Siri станет многозадачной. Apple тестирует новую функцию, - Bloomberg фото: логотип Siri AI Assistant (Getty Images)

Apple готовит большое обновление Siri, которое должно сделать помощника более похожим на современные ИИ-чатботы. По информации Bloomberg, новая функция позволит Siri обрабатывать несколько запросов сразу, а не по одному, как сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников издания, компания разрабатывает эту функцию в рамках iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27, которые планируют выпустить в конце года.

Речь идет о возможности сочетать несколько команд в одном обращении к Siri. Например, пользователь сможет попросить помощника проверить погоду, создать встречу в календаре и сразу отправить сообщение - без необходимости формулировать каждый запрос отдельно.

Сейчас Siri поддерживает последовательные команды без повторного употребления слов "Siri" или "Привет, Siri", однако каждое действие все равно обрабатывает отдельно. Именно поэтому помощник часто считают менее удобным по сравнению с новыми ИИ-решениями.

По данным Bloomberg, эта разработка является частью более широкого обновления Siri. Apple стремится сделать помощника более полезным, способным лучше понимать контекст, личную информацию пользователя и то, что отображается на экране.

Ожидается, что новую Siri и другие функции Apple Intelligence компания покажет на конференции WWDC 8 июня.

Siri как чат-бот

Кроме многозадачности, компания, по данным издания, работает над тем, чтобы Siri действовала больше как чат-бот. Также Apple готовит отдельное приложение для помощника и функцию, которая позволит получать и обобщать информацию из интернета в рамках внутреннего проекта World Knowledge Answers.

В перспективе это должно дать Siri возможность выполнять сложные цепочки действий, в частности находить фотографию, редактировать ее и сразу отправлять контакту по одной команде.

Новая клавиатура

Отдельно Apple, как утверждают источники, тестирует обновленную системную клавиатуру. Она имеет улучшенную автокоррекцию и сможет предлагать альтернативные слова по принципу сервисов вроде Grammarly. Окончательного решения о запуске этого инструмента компания еще не приняла.

Напомним, Apple в последнее время параллельно работает и над новыми устройствами, и над обновлением собственных сервисов. Компания уже представила iPhone 17e, который позиционируют как самую доступную модель в линейке iPhone 17, а также показала самый дешевый MacBook в истории.

Параллельно в профильных медиа и среди инсайдеров уже активно обсуждают следующее поколение смартфонов Apple. Несмотря на то что до официальной презентации еще далеко, утечки уже позволяют составить предварительное представление о будущей линейке iPhone 18, в которую могут войти базовая модель, версии Pro и Pro Max, а также, вероятно, новые форматы вроде обновленного Air или даже складного смартфона.

Apple Искусственный интеллект
