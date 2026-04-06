ШІ без цензури та інтернету: вийшов кишеньковий гаджет для запуску надпотужних нейромереж

12:40 06.04.2026 Пн
2 хв
Запуск нейромереж із 120 мільярдами параметрів прямо у кишені: стартап Tiiny AI представив гаджет, що замінює цілий дата-центр
aimg Ольга Завада
Суперкомп'ютер AI Pocket Lab вміщує у себе ШІ флагманського рівня (скриншот)

Американський стартап Tiiny AI представив AI Pocket Lab - компактний пристрій, який розробники позиціонують як "кишеньковий суперкомп'ютер". Гаджет призначений для локального запуску великих мовних моделей (LLM) без підключення до хмарних сервісів та стягнення абонплат.

Технічні характеристики та продуктивність

Ключова особливість AI Pocket Lab - "безпрецедентний" для таких габаритів обсяг пам’яті. За розмірами пристрій близький до смартфона (всього 14,2 × 8 см), однак має специфічну архітектуру.

Ключові параметри:

  • Процесор: 12-ядерний чіп ARM;
  • Пам'ять: 80 ГБ ОЗП LPDDR5X (48 ГБ виділено під NPU);
  • Продуктивність: до 190 трильйонів операцій на секунду;
  • Накопичувач: 1 ТБ SSD (PCIe 4.0);
  • Живлення: споживання до 30 Вт (блок живлення на 65 Вт йде у комплекті).

Девайс не є повністю автономним ПК - він працює як зовнішній обчислювальний модуль для Windows, macOS або Linux. Розробники заявляють про підтримку понад 50 відкритих мовних моделей, включно з Llama 3.1, Qwen та DeepSeek.

Локальний ШІ без хмарного сховища

За словами розробників, гаджет здатний запускати моделі зі 120 мільярдами параметрів. Для порівняння: сучасні смартфони зазвичай здатні обробляти лише прості чат-боти на 8 мільярдів параметрів.

Основні переваги AI Pocket Lab:

  • Конфіденційність: дані не передаються на сервери корпорацій. Все обробляється всередині пристрою.
  • Жодних підписок: користувач платить за залізо один раз і отримує доступ до "флагманського" рівня ШІ без щомісячних платежів за токени.
  • Автономність: ШІ доступний у місцях, де немає зв'язку або в умовах повної ізоляції від мережі.

Швидкість генерації становить від 18 до 40 токенів на секунду - це дозволяє використовувати гаджет як повноцінний робочий інструмент. Ціна AI Pocket Lab за попереднім замовленням становить від 1 299 до 1 399 доларів.

