ШІ без цензури та інтернету: вийшов кишеньковий гаджет для запуску надпотужних нейромереж

Американський стартап Tiiny AI представив AI Pocket Lab - компактний пристрій, який розробники позиціонують як "кишеньковий суперкомп'ютер". Гаджет призначений для локального запуску великих мовних моделей (LLM) без підключення до хмарних сервісів та стягнення абонплат.
Ключова особливість AI Pocket Lab - "безпрецедентний" для таких габаритів обсяг пам’яті. За розмірами пристрій близький до смартфона (всього 14,2 × 8 см), однак має специфічну архітектуру.
Девайс не є повністю автономним ПК - він працює як зовнішній обчислювальний модуль для Windows, macOS або Linux. Розробники заявляють про підтримку понад 50 відкритих мовних моделей, включно з Llama 3.1, Qwen та DeepSeek.
За словами розробників, гаджет здатний запускати моделі зі 120 мільярдами параметрів. Для порівняння: сучасні смартфони зазвичай здатні обробляти лише прості чат-боти на 8 мільярдів параметрів.
Швидкість генерації становить від 18 до 40 токенів на секунду - це дозволяє використовувати гаджет як повноцінний робочий інструмент. Ціна AI Pocket Lab за попереднім замовленням становить від 1 299 до 1 399 доларів.