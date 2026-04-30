ИИ-разведка раскрыла махинации Ирана с танкерами под флагом Ирака

Тегеран разработал сложную систему маскировки в море: танкеры, находящиеся под санкциями США, фальсифицируют данные о своем местонахождении. Они транслируют сигналы, будто стоят на якоре у побережья Ирака. На самом же деле эти суда тайно загружаются в иранских портах, говорится в комментарии для телеканала компании Windward AI, занимающейся искусственным интеллектом в области мореплавания.

Разведка идентифицировала четыре гигантских танкера класса VLCC:

Alicia (IMO 9281695);

RHN (IMO 9208215);

Star Forest (9237632);

Aqua (IMO 9248473).

Эти суда используют "мошеннические реестры" таких стран как Кюрасао и Малави.

"Что касается четырех VLCC, каждый VLCC может вместить около 2 миллионов баррелей, поэтому четыре из них будут вмещать 8 миллионов баррелей стоимостью около 800 миллионов долларов по цене 100 долларов за баррель", - комментируют в Windward AI.

Где именно прячутся танкеры Ирана

Аналитики заметили целый "кластер" судов-нарушителей к западу от Ормузского пролива. Группа из 10 танкеров создает для себя фальшивое прошлое. Корабли присылают сообщения о пункте назначения в иракские порты, однако реальный курс лежит в Иран.

"Транслируя фальшивые сообщения о пункте назначения в иракские порты, танкеры, казалось бы, находятся в иракских водах, тайно плывя в Иран для загрузки санкционной нефти", - добавили эксперты.