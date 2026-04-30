ИИ-разведка раскрыла махинации Ирана с танкерами под флагом Ирака

Иран использует масштабную схему контрабанды нефти стоимостью 800 миллионов долларов для обхода международных санкций. Танкеры выдают себя за иракские суда, чтобы незаметно пройти сквозь морскую блокаду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортаж Fox News.
Тегеран разработал сложную систему маскировки в море: танкеры, находящиеся под санкциями США, фальсифицируют данные о своем местонахождении. Они транслируют сигналы, будто стоят на якоре у побережья Ирака. На самом же деле эти суда тайно загружаются в иранских портах, говорится в комментарии для телеканала компании Windward AI, занимающейся искусственным интеллектом в области мореплавания.
Разведка идентифицировала четыре гигантских танкера класса VLCC:
Эти суда используют "мошеннические реестры" таких стран как Кюрасао и Малави.
"Что касается четырех VLCC, каждый VLCC может вместить около 2 миллионов баррелей, поэтому четыре из них будут вмещать 8 миллионов баррелей стоимостью около 800 миллионов долларов по цене 100 долларов за баррель", - комментируют в Windward AI.
Аналитики заметили целый "кластер" судов-нарушителей к западу от Ормузского пролива. Группа из 10 танкеров создает для себя фальшивое прошлое. Корабли присылают сообщения о пункте назначения в иракские порты, однако реальный курс лежит в Иран.
"Транслируя фальшивые сообщения о пункте назначения в иракские порты, танкеры, казалось бы, находятся в иракских водах, тайно плывя в Иран для загрузки санкционной нефти", - добавили эксперты.
Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение усиливать давление на Тегеран. Он заявил 29 апреля, что будет держать Иран под морской блокадой. Ограничения будут действовать, пока Тегеран не согласится на новую ядерную сделку.
Вашингтон требует полной остановки программы обогащения урана. Иран называет это своим "суверенным правом". Иранская сторона предлагает открыть пролив в обмен на доступ к своим портам. По словам госсекретаря Марко Рубио, сделка неплохая, но Иран хочет в обмен отложить вопрос ядерной программы "на потом", что не устраивает Штаты.