ШІ-розвідка розкрила махінації Ірану з танкерами під прапором Іраку

Тегеран розробив складну систему маскування в морі: танкери, що перебувають під санкціями США, фальсифікують дані про своє місцеперебування. Вони транслюють сигнали, ніби стоять на якорі біля узбережжя Іраку. Насправді ж ці судна таємно завантажуються в іранських портах, йдеться у коментарі для телеканалу компанії Windward AI, що займається штучним інтелектом у галузі мореплавства.

Розвідка ідентифікувала чотири гігантські танкери класу VLCC:

• Alicia (IMO 9281695);

• RHN (IMO 9208215);

• Star Forest (9237632);

• Aqua (IMO 9248473).

Ці судна використовують "шахрайські реєстри" таких країн як Кюрасао та Малаві.

"Щодо чотирьох VLCC, кожен VLCC може вмістити близько 2 мільйонів барелів, тож чотири з них вміщатимуть 8 мільйонів барелів вартістю близько 800 мільйонів доларів за ціною 100 доларів за барель", – коментують у Windward AI.

Де саме ховаються танкери Ірану

Аналітики помітили цілий "кластер" суден-порушників на захід від Ормузької протоки. Група з 10 танкерів створює для себе фальшиве минуле. Кораблі надсилають повідомлення про пункт призначення в іракські порти, проте реальний курс лежить до Ірану.

"Транслюючи фальшиві повідомлення про пункт призначення до іракських портів, танкери, здавалося б, перебувають в іракських водах, таємно пливучи до Ірану для завантаження санкційної нафти", – додали експерти.