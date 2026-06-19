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ШІ-потужність і майже ідеальні розрахунки: квантовий комп'ютер Helios побив світовий рекорд точності

12:12 19.06.2026 Пт
2 хв
Вчені наблизили епоху безпомилкових пост-цифрових систем
aimg Ольга Завада
ШІ-потужність і майже ідеальні розрахунки: квантовий комп'ютер Helios побив світовий рекорд точності (скриншот: Quantinuum)
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Американські розробники презентували новий 98-кубітний квантовий комп'ютер Helios. Пристрій встановив історичний рекорд точності обчислень серед усіх комерційних пристроїв, доступних на ринку.

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на Interesting Engineering.

Світовий рекорд точності обчислень

Науковці відзначають: головною проблемою сучасних квантових систем залишається високий рівень технічних помилок під час обробки даних.

Своєю чергою, комп'ютер Helios зумів продемонструвати безпрецедентну точність на рівні 99,9975% під час виконання однокубітових операцій.

Не менш вражаючим став показник для складніших двокубітових операцій, де точність утрималася на позначці - 99,921%. Наразі це найвищий результат для комерційного квантового комп'ютера в усій технологічній індустрії.

Такий технологічний стрибок, наголошують вчені, прокладає прямий шлях до створення повноцінних стійких до помилок (fault-tolerant) квантових систем майбутнього.

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Що відомо про характеристики системи Helios?

Новітній квантовий комп'ютер отримав не лише рекордні показники точності, а й надпотужну апаратну базу:

Кубіти: система оснащена 98 фізичними кубітами.

Логічні кубіти: архітектура комп'ютера містить 50 логічних кубітів, які безпосередньо відповідають за виправлення помилок і надійність обчислень.

Графічна потужність: у корпусі комп'ютера Helios також встановлено найшвидший у світі графічний процесор (GPU), що забезпечує колосальну швидкість обробки супутніх даних.

Створення подібних машин вважається наступним і головним кордоном у розвитку обчислювальної техніки. Провідні наукові інститути світу, національні лабораторії та стартапи у США, Великій Британії та Китаї ведуть запеклу гонку за побудову надійної інфраструктури для квантових технологій.

З усім тим, науковці визнають, що досягнення розробників комп'ютера Helios виводять США на лідерські позиції технологічного протистояння.

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