ШІ-потужність і майже ідеальні розрахунки: квантовий комп'ютер Helios побив світовий рекорд точності
Американські розробники презентували новий 98-кубітний квантовий комп'ютер Helios. Пристрій встановив історичний рекорд точності обчислень серед усіх комерційних пристроїв, доступних на ринку.
Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на Interesting Engineering.
Світовий рекорд точності обчислень
Науковці відзначають: головною проблемою сучасних квантових систем залишається високий рівень технічних помилок під час обробки даних.
Своєю чергою, комп'ютер Helios зумів продемонструвати безпрецедентну точність на рівні 99,9975% під час виконання однокубітових операцій.
Не менш вражаючим став показник для складніших двокубітових операцій, де точність утрималася на позначці - 99,921%. Наразі це найвищий результат для комерційного квантового комп'ютера в усій технологічній індустрії.
Такий технологічний стрибок, наголошують вчені, прокладає прямий шлях до створення повноцінних стійких до помилок (fault-tolerant) квантових систем майбутнього.
Що відомо про характеристики системи Helios?
Новітній квантовий комп'ютер отримав не лише рекордні показники точності, а й надпотужну апаратну базу:
Кубіти: система оснащена 98 фізичними кубітами.
Логічні кубіти: архітектура комп'ютера містить 50 логічних кубітів, які безпосередньо відповідають за виправлення помилок і надійність обчислень.
Графічна потужність: у корпусі комп'ютера Helios також встановлено найшвидший у світі графічний процесор (GPU), що забезпечує колосальну швидкість обробки супутніх даних.
Створення подібних машин вважається наступним і головним кордоном у розвитку обчислювальної техніки. Провідні наукові інститути світу, національні лабораторії та стартапи у США, Великій Британії та Китаї ведуть запеклу гонку за побудову надійної інфраструктури для квантових технологій.
З усім тим, науковці визнають, що досягнення розробників комп'ютера Helios виводять США на лідерські позиції технологічного протистояння.