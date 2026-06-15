Самый длинный научный эксперимент в истории длится почти 100 лет: что известно
В Квинслендском университете в Австралии уже почти столетие продолжается самый длинный лабораторный эксперимент в истории науки, призванный доказать, что внешне твердая смола на самом деле является чрезвычайно вязкой жидкостью. За годы наблюдений из воронки упали лишь девять капель вещества.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.
Иллюзия твердости: вещество, которое ломается от молотка
Эксперимент начал в 1927 году австралийский физик Томас Парнелл. Его целью было наглядно продемонстрировать студентам исключительное свойство некоторых материалов: вещество, которое визуально и на ощупь кажется абсолютно твердым, с точки зрения физики может быть жидкостью.
Объектом исследования стал пек - черное смолоподобное вещество, которое раньше массово использовали для гидроизоляции лодок.
При комнатной температуре этот материал ведет себя как твердое тело: если ударить по нему молотком, пек просто разобьется в щепки. Однако на самом деле это чрезвычайно вязкая жидкость.
Чтобы доказать это, Парнелл нагрел смолу, залил ее в стеклянную закрытую воронку и дал веществу осесть в течение трех лет. В 1930 году нижнюю часть воронки срезали, позволив пеку начать свое сверхмедленное движение вниз.
Физика вязкости и столетнее ожидание
Главная причина столь длительного процесса спрятана в феномене вязкости - способности жидкости сопротивляться течению. Если вода имеет низкую вязкость и льется мгновенно, а мед движется медленнее, то пек находится на совсем другом уровне.
Расчеты ученых показали, что эта смола примерно в 100 миллиардов раз вязче воды.
Именно поэтому падение каждой отдельной капли превращается в событие десятилетия:
Уникальные моменты: за все время с начала эксперимента отделилось только 9 капель.
Технические курьезы: в течение многих десятилетий ни один ученый не смог увидеть момент падения собственными глазами. Капли падали или ночью, или во время каникул, а в 2000 году во время падения восьмой капли в лаборатории как раз вышла из строя видеокамера.
Последние изменения: девятая капля отделилась в апреле 2014 года во время технической операции замены стеклянного стакана под воронкой.
Сейчас в лаборатории медленно формируется десятая капля. Сегодня за этим процессом можно наблюдать онлайн с помощью круглосуточной трансляции.