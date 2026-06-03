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ИИ-поиск Google теперь можно блокировать: что это значит для сайтов

12:14 03.06.2026 Ср
3 мин
После длительного давления техногигант согласился дать разработчикам право полностью скрывать появление их контента
aimg Ольга Завада
ИИ-поиск Google теперь можно блокировать: что это значит для сайтов Крупные медиахолдинги готовятся существовать без Google (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google объявила о внедрении инструмента для владельцев сайтов. После первого запуска блоков AI Overviews, который состоялся более трех лет назад, и через год после релиза полноценного ИИ-режима (AI Mode), компания официально позволит разработчикам исключать свои домены из генеративных результатов поиска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google.

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Решение Google является прямым следствием роста недовольства в медиаиндустрии. Ведущие мировые издательства обвиняют компанию в том, что ее ИИ-поиск бесплатно забирает их контент и лишает сайты переходов.

Условия отключения и влияние на SEO

Новая функция сначала пройдет ограниченное тестирование среди небольшой группы владельцев доменов в Великобритании, после чего инструмент глобально развернут для всех пользователей.

В Google четко очертили правила игры для тех, кто решит воспользоваться запретом:

Потеря ИИ-охватов: сайты, которые выберут опцию отказа (opt out), полностью перестанут получать показы, клики и трафик с генеративных ИИ-функций, включая AI Overviews и AI Mode.

Безопасность для позиций: представители компании официально заверили, что активация этого переключателя не будет использоваться как негативный сигнал для ранжирования сайта в классической, традиционной выдаче поиска.

Подробная статистика для вебмастеров

Вместе с кнопкой блокировки Google начинает внедрять расширенные отчеты в Search Console. Вебмастера наконец получат прозрачные метрики и инструменты аналитики.

В панели будут отображаться точные данные: какие именно страницы нейросеть использует для формирования своих ответов и из каких стран пользователи видят этот контент в окне ИИ.

Разработчики обещают со временем добавлять новые показатели на основе фидбека сообщества.

Давление регуляторов и страхи медиарынка

Такой Google сделала под пристальным наблюдением Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA). Потребность в компромиссе обострилась после майской конференции I/O 2026, где техногигант представил динамическую поисковую строку, способную принимать как запросы, так и тяжелые файлы, видео и даже открытые вкладки Chrome.

Это нововведение заставило многих экспертов снова заговорить о "смерти классического поиска".

Крупные игроки рынка уже разрабатывают стратегии выживания в новых реалиях. Например, руководство известного медиахолдинга Condé Nast открыто приказало своим командам строить бизнес-модели с расчетом на то, что "поиска больше нет".

По их прогнозам, в ближайшее время реферальный трафик из Google упадет до однозначных показателей в процентах от общего количества переходов, поскольку пользователи получают все ответы прямо на странице поисковика, не переходя на сайты-первоисточники.

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