Теперь не только в браузере: Google выпустил официальные ИИ-приложения для Windows и Mac

11:48 16.04.2026 Чт
2 мин
Вызвать ИИ и поиск теперь можно мгновенно, а система будет видеть все, что у вас на экране
aimg Ольга Завада
Теперь не только в браузере: Google выпустил официальные ИИ-приложения для Windows и Mac Google переносит главные ИИ-сервисы на ПК (фото: Getty Images)

Компания Google официально выпустила нативные десктопные приложения для пользователей Windows и macOS. Отныне поиск Google и ИИ Gemini доступны как отдельные программы.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на официальные новости от Google.

Новый поиск для Windows: Alt + Space

После длительного тестирования Google выпустила официальное приложение для Windows 10 и 11. Программа работает как умная строка поиска, которая появляется поверх всех окон после нажатия комбинации клавиш Alt + Space.

Теперь не только в браузере: Google выпустил официальные ИИ-приложения для Windows и MacУмный поиск от Google (фото: Google)

Ключевые преимущества для Windows

  • Умный поиск: ищет информацию в сети и одновременно среди локальных файлов и программ на вашем ПК.
  • Функция Lens: специальная кнопка позволяет выделить любую часть экрана, чтобы мгновенно найти информацию об объекте в сети.
  • AI Overviews: результаты поиска сразу содержат ИИ-подсказки, как и в веб-версии браузера.

Gemini для Mac: новый пользовательский опыт

Для пользователей Apple компания представила нативное приложение Gemini, написанное на языке программирования Swift. Команда разработчиков создала его менее чем за 100 дней, внедрив более сотни функций. Программа вызывается комбинацией Option + Space.

Что получил Gemini на Mac

Полный доступ к инструментам: в приложении доступны Deep Research, Canvas, а также создание блокнотов в NotebookLM.

Генерирование медиа: поддержка моделей для создания изображений, видео (Veo) и музыки прямо на рабочем столе.

Контекст экрана: ИИ может анализировать открытые окна - например, подвести итоги сложного графика или найти ошибку в коде.

Теперь не только в браузере: Google выпустил официальные ИИ-приложения для Windows и MacИнтерфейс Gemini для Mac (фото: Google)

Оба приложения позволяют делиться содержимым экрана для анализа (как отдельным окном, так и всем рабочим столом). Однако разработчики отмечают, что для полноценного функционирования и доступа ко всем фишкам необходимо войти в свой Google-аккаунт.

Что следует учесть пользователям

  • Windows: приложение пока работает только на английском языке на Windows 10/11.
  • Mac: нужна версия macOS 15 (Sequoia) или выше.

Как загрузить?

Google решила не размещать Gemini в Mac App Store. Скачать DMG-файл для Mac и инсталлятор для Windows можно только на официальных страницах Google.

