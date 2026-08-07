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ИИ-помощник дешевле смартфона: OpenAI готовит гаджет за 400 долларов

10:18 07.08.2026 Пт
2 мин
Компания стремится составить конкуренцию Apple и Google
aimg Ольга Завада
ИИ-помощник дешевле смартфона: OpenAI готовит гаджет за 400 долларов Компания Сэма Альтмана разрабатывает гаджет будущего (фото: OpenAI)
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Новое устройство OpenAI может стать одной из самых амбициозных попыток переосмыслить персональную электронику. Компания разрабатывает ИИ-компьютер с необычным дизайном, который будет работать как постоянный цифровой помощник.

Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на аналитический отчет Марка Гурмана для медийного агентства Bloomberg.

По своему дизайну новый продукт от OpenAI по размерам будет напоминать хоккейную шайбу с отверстием посередине. Устройство будет работать от аккумулятора и будет иметь корпус из высококачественного металла.

В отличие от классических умных колонок гаджет от OpenAI лишен дисплея, но оснащен камерами, микрофонами, динамиками и разнообразными датчиками для восприятия окружающей среды.

Особенности и взаимодействие с пользователем

Разработчики стремятся сделать гаджет более "живым", чем имеющиеся на рынке аналоги. Что получит новое устройство:

Анимация и движение: колонка содержит механические части, которые двигаются во время ответа, сигнализируя о взаимодействии с пользователем.

Световые эффекты: специальная подсветка показывает, когда устройство слушает собеседника.

Голосовой режим: гаджет использует продвинутые языковые модели, похожие на голосовой режим ChatGPT, и адаптируется к пользовательским привычкам.

Дизайн от Джонни Айва: внешний вид разрабатывается совместно со студией LoveFrom, основанной бывшим шеф-дизайнером Apple.

Читайте больше: OpenAI выпустила первый гаджет: зачем ИИ отдельная клавиатура

Судебные споры с Apple и сроки выхода нового гаджета

Разработка гаджета сопровождается юридическим конфликтом. Apple подала иск против OpenAI, обвиняя компанию в использовании ее секретных технологий обработки металла через совместного поставщика.

OpenAI исключает все обвинения, называя их безосновательными, и требует от суда отклонить иск.

Компания подчеркнула, что создает совершенно новый продукт, не имеющий аналогов в линейке Apple.

Несмотря на судебные разбирательства, OpenAI продолжает активную работу над проектом. Официальный анонс ожидается в скором времени, а полноценный старт продаж запланирован на 2027 год.

Гурман отмечает: ожидаемая цена в диапазоне 300-400 долларов сделает его дороже стандартных умных колонок, но значительно дешевле современных смартфонов.

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