Сохраните свои изображения сейчас: OpenAI отключает DALL-E в ChatGPT

OpenAI закроет инструмент DALL-E в ChatGPT уже 30 августа. Пользователям рекомендуется заранее загрузить созданные изображения, поскольку после отключения сервиса они могут быть потеряны навсегда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OpenAI .

Инструмент DALL-E GPT пока остается полностью функциональным и доступным для использования пользователями. Со всем тем, напомним, что еще 12 мая 2026 OpenAI удалила модели DALL-E-2 и DALL-E-3 из разработочного API.

Что предлагают вместо этого?

Генерация изображений внутри ChatGPT не прекращается.

Вместо отдельного инструмента функционал полностью переходит к встроенной системе ChatGPT Images, которая работает на базе более новых моделей gpt-image-1 и gpt-image-1-mini.

Как это будет выглядеть?

Система ChatGPT Images 2.0 становится доступной для всех категорий пользователей, включая бесплатные аккаунты.

Улучшенная версия с логическими шагами рассуждений (Images with thinking) предоставляется подписчикам уровней Plus, Pro и Business, а затем появится в пакетах Enterprise и Edu.

Посторонние пользовательские кастомные инструменты (Custom GPTs), включающие функцию генерации графики, будут работать без изменений.

Все ранее созданные фотографии доступны на вкладке Images в вебверсии и в мобильном приложении.

Если диалог, в котором создавалось изображение, будет удален, соответствующий файл также исчезнет из системы. Для поиска старых работ разработчики рекомендуют использовать обновленную функцию поиска внутри чата.

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Другие изменения в экосистеме OpenAI

Закрытие DALL-E GPT является частью масштабного просмотра продуктов компании в августе 2026 года.

Уже 9 августа полностью прекращает работу экспериментальный AI-браузер ChatGPT Atlas, из которого также необходимо экспортировать персональные данные пользователям.

А 26 августа из ChatGPT будет изъята устаревшая модель o3 после окончания 90-дневного переходного периода - изменения касаются только подписчиков в выборе моделей и не затрагивают API.